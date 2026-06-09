पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में भड़की हिंसा: 11 मारे, 70 घायल, जेएएसी पर प्रतिबंध

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। जेएएसी के विरोध में सरकार की कार्रवाई और चुनाव प्रक्रिया पर विरोध जारी है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल भड़का: प्रदर्शन कारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। यह घटना रावलकोट और आसपास के क्षेत्र में हुई जहां जेएएसी ( Jammu Kashmir Liberation Front ) की कार्यवाही के दौरान तनाव बढ़ा। हिंसा का आरंभ एक प्रदर्शन कारी की मौत के बाद हुआ जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जिस पर प्रदर्शन कारियों ने प्रतिक्रिया दी। इस मोड़ पर स्थानीय शरणार्थियों और लोगों के विरोध में चुनाव प्रक्रिया पर विरोध जारी है। जेएएसी ने विधानसभा चुनावों के विरोध में लॉकडाउन का आह्वान किया था जिसके बाद सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्षेत्रीय सरकार ने आतंकवादी कानून के तहत उन्हें प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर में इंटरनेट व टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय लोग सरकारी दमन, बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन जैसे मुद्दों पर नाराज हैं। मानवाधिकार संगठन और पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी घटनाओं पर चिंता जताई है। भारत ने कश्मीर में किसी भी चुनाव का विरोध किया और पाकिस्तान को कब्जा छोड़ने की मांग की है.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल भड़का: प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। यह घटना रावलकोट और आसपास के क्षेत्र में हुई जहां जेएएसी ( Jammu Kashmir Liberation Front ) की कार्यवाही के दौरान तनाव बढ़ा। हिंसा का आरंभ एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद हुआ जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने प्रतिक्रिया दी। इस मोड़ पर स्थानीय शरणार्थियों और लोगों के विरोध में चुनाव प्रक्रिया पर विरोध जारी है। जेएएसी ने विधानसभा चुनावों के विरोध में लॉकडाउन का आह्वान किया था जिसके बाद सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्षेत्रीय सरकार ने आतंकवादी कानून के तहत उन्हें प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर में इंटरनेट व टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय लोग सरकारी दमन, बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन जैसे मुद्दों पर नाराज हैं। मानवाधिकार संगठन और पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी घटनाओं पर चिंता जताई है। भारत ने कश्मीर में किसी भी चुनाव का विरोध किया और पाकिस्तान को कब्जा छोड़ने की मांग की है





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