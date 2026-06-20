पाकिस्तान की प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी: जेडी वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका असल में इसे जल्दी से जल्दी सामने लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यहां तालमेल ना बैठ पाने की बड़ी वजह पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी के मामले में अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका असल में इसे जल्दी से जल्दी सामने लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यहां तालमेल ना बैठ पाने की बड़ी वजह पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी के मामले में अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है
जेडी वेंस पाकिस्तान प्रेस की आजादी ईरान-अमेरिका MOU अमेरिकी उपराष्ट्रपति
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'क्या बकवास है!', US-ईरान डील पर शहबाज शरीफ के 'इस्लामाबाद MoU' वाले दावे से भड़के पूर्व भारतीय जनरलUS-Iran Deal: अमेरिका-ईरान समझौते को 'इस्लामाबाद MoU' बताकर श्रेय लेने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूर्व भारतीय मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इसे 'ईरान MoU' कहती है और पाकिस्तान को कतर का श्रेय चुराने के बजाय झूठ बोलना बंद करना...
Read more »
डोनाल्ड ट्रंप संग डील से ईरान बना 'सिकंदर', MoU का पॉइंट नंबर 6... जिससे उड़े खाड़ी देशों के होशईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर 300 बिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास फंड पर सवाल उठाए जा रहे हैं. समझौते की एक शर्त में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा ईरान के लिए कम से कम 300 बिलियन डॉलर की योजना तैयार करने का उल्लेख है.
Read more »
ईरन के सुपम लडर ने अमेरिका के साथ MoU पर निर्णय की घोषणा कीमजतबा खमनेई ने अमेरिका के साथ हस्तक्षरत MoU की मंजरी दी और कहा कि यह निर्णय ईरन के हित को सुरक्षित करेगा, जबकि अमेरिका ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
Read more »
ईरान को कौन देगा पैसा? MoU में '300 अरब डॉलर' का जिक्र, ट्रंप-वेंस के दावों से बढ़ा कंफ्यूजनट्रंप की इस पोस्ट से पहले जेडी वेंस ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस प्लान का खर्च 'अमेरिकी टैक्सपेयर्स' नहीं उठाएंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका का एक पैसा भी ईरान को नहीं जाएगा.'
Read more »
Iran-US Deal: समझौते पर खामेनेई का पहला बयान, कहा- ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा MoU; यूएस झुका या ईरान जीता?Iran-US Deal: समझौते पर खामेनेई का पहला बयान, कहा- ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा MoU; यूएस झुका या ईरान जीता? ayatollah-mojtaba-khamenei-first-statement-on-iran-us-deal-says-trump-compelled-to-sign-mou
Read more »
'पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की कमी से अटका ईरान समझौते का MoU', अमेरिकी उपराष्ट्रपति का खुलासाअमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान की प्रेस की आजादी की कमी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि इसकी वजह से भी अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का MoU जारी होने में देरी हुई. बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 153वें स्थान पर है.
Read more »