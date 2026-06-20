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पाकिस्तान की प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी: जेडी वेंस

राजनीति News

पाकिस्तान की प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी: जेडी वेंस
जेडी वेंसपाकिस्तानप्रेस की आजादी
📆20-06-2026 11:17:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका असल में इसे जल्दी से जल्दी सामने लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यहां तालमेल ना बैठ पाने की बड़ी वजह पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी के मामले में अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के कमजोर मानकों के कारण ईरान-अमेरिका MOU जारी होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर में प्रेस की आजादी नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन को जानकारी जारी करने में समय लगा। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका असल में इसे जल्दी से जल्दी सामने लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यहां तालमेल ना बैठ पाने की बड़ी वजह पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी के मामले में अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है

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जेडी वेंस पाकिस्तान प्रेस की आजादी ईरान-अमेरिका MOU अमेरिकी उपराष्ट्रपति

 

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