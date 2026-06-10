पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इन प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन ों का दौर जारी है। इन प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि, असल आंकड़ों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ यह विद्रोह रावलकोट तक सीमित था, लेकिन सुरक्षाबलों की बर्बरता के चलते अब इस प्रदर्शन का फैलाव- मुजफ्फराबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनोती, और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 100 से ज्यादा जेएएसी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और मुजफ्फराबाद स्थित उनके केंद्रीय कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारी नेताओं पर हत्या जैसे गंभीर आरोपों के पुराने मुकदमों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है। क्षेत्र से जानकारी को बाहर आने से रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 12 जून तक के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी लोगों और पर्यटकों को 20 जून तक इस क्षेत्र में यात्रा न करने और जो वहां मौजूद हैं उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे इन प्रदर्शनों के नेतृत्व में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन का बार-बार नाम सामने आ रहा है। इस संगठन को खास तौर पर पाकिस्तानी शासन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। यह नागरिक अधिकार समूहों, व्यापारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक-धार्मिक संगठनों का एक व्यापक गठबंधन है। यह एक जमीनी स्तर का आंदोलन है जो पीओके के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता है। इस संगठन और मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व कार्यकर्ता शौकत नवाज मीर कर रहे हैं। यह समूह 2023 में इस क्षेत्र में विरोध आंदोलनों के मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में उभरा था। इस संगठन ने ही पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने, बिजली की बढ़ती कीमतों और आटे पर सब्सिडी जैसी मांगों को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़ताल (लॉकडाउन) और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। जेएएसी के इसी आह्वान पर आम नागरिक, व्यापारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रशासन की ओर से जेएएसी को बैन करने, इसके दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार करने की वजह से प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेएएसी पर अशांति फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसी के चलते प्रशासन ने हाल ही में 2014 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेएएसी को प्रतिबंधित कर दिया और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सरकार ने संगठन के कई नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले भी दर्ज किए हैं और उनकी गिरफ्तारी पर एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दमन का पाकिस्तानी सरकार और सेना का पुराना रिकॉर्ड रहा है। दरअसल, यहां बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तानी शासन पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में शुरू हुई आर्थिक दिक्कतों और राजनीतिक स्वतंत्रता में दखलअंदाजी ने पीओके की जनता के गुस्से को और बढ़ाया है.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इन प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि, असल आंकड़ों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ यह विद्रोह रावलकोट तक सीमित था, लेकिन सुरक्षाबलों की बर्बरता के चलते अब इस प्रदर्शन का फैलाव- मुजफ्फराबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनोती, और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 100 से ज्यादा जेएएसी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और मुजफ्फराबाद स्थित उनके केंद्रीय कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारी नेताओं पर हत्या जैसे गंभीर आरोपों के पुराने मुकदमों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है। क्षेत्र से जानकारी को बाहर आने से रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 12 जून तक के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी लोगों और पर्यटकों को 20 जून तक इस क्षेत्र में यात्रा न करने और जो वहां मौजूद हैं उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे इन प्रदर्शनों के नेतृत्व में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन का बार-बार नाम सामने आ रहा है। इस संगठन को खास तौर पर पाकिस्तानी शासन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। यह नागरिक अधिकार समूहों, व्यापारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक-धार्मिक संगठनों का एक व्यापक गठबंधन है। यह एक जमीनी स्तर का आंदोलन है जो पीओके के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता है। इस संगठन और मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व कार्यकर्ता शौकत नवाज मीर कर रहे हैं। यह समूह 2023 में इस क्षेत्र में विरोध आंदोलनों के मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में उभरा था। इस संगठन ने ही पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने, बिजली की बढ़ती कीमतों और आटे पर सब्सिडी जैसी मांगों को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़ताल (लॉकडाउन) और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। जेएएसी के इसी आह्वान पर आम नागरिक, व्यापारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रशासन की ओर से जेएएसी को बैन करने, इसके दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार करने की वजह से प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेएएसी पर अशांति फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसी के चलते प्रशासन ने हाल ही में 2014 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेएएसी को प्रतिबंधित कर दिया और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सरकार ने संगठन के कई नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले भी दर्ज किए हैं और उनकी गिरफ्तारी पर एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दमन का पाकिस्तानी सरकार और सेना का पुराना रिकॉर्ड रहा है। दरअसल, यहां बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तानी शासन पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में शुरू हुई आर्थिक दिक्कतों और राजनीतिक स्वतंत्रता में दखलअंदाजी ने पीओके की जनता के गुस्से को और बढ़ाया है





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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हिंसक प्रदर्शन पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पें मौत और घायल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी

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