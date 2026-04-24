पानीहाटी में खाली कुर्सियां और पीएम मोदी की सभा: एक मां की इंसाफ की लड़ाई

रेप पीड़िता की मां रतना देबनाथ की सभा में लोगों की कम उपस्थिति और पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़, पश्चिम बंगाल की राजनीति में डर और इंसाफ की लड़ाई को दर्शाती है। आरजी कर अस्पताल में व्याप्त सन्नाटा और डॉक्टरों का डर, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दर्दनाक घटना और उसके बाद की चुप्पी, एक मां की संघर्ष गाथा और चुनाव ी माहौल में बदलते समीकरणों की कहानी। पानीहाटी में तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के कथित प्रभाव के कारण रेप पीड़िता की मां रतना देबनाथ की सभा में लोगों की कम उपस्थिति ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। रतना देबनाथ , जो भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की उम्मीदवार हैं, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए चुनाव ी मैदान में उतरी हैं। उनकी सभा में कुर्सियां खाली रहीं, केवल कुछ लोग ही आगे बैठे थे। रतना देबनाथ ने अपने पति से कहा कि यहां तो लोग ही नहीं हैं, मैं किसे संबोधित करूं। उनकी आवाज में पीड़ा और निराशा स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि एक मां होने के नाते, वह नहीं चाहती कि किसी और मां को ऐसी दर्दनाक विदाई देखनी पड़े। यह सुनकर वहां से गुजर रही महिलाओं का ध्यान गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि, वे खुलकर रतना देबनाथ के साथ आने से डर रही थीं। उन्होंने बताया कि वे TMC कार्यकर्ताओं के डर से खुले तौर पर समर्थन नहीं दिखा सकतीं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें मुश्किल हो सकती है। एक स्थानीय ठेकेदार, पार्थो दास ने दावा किया कि TMC ही जीतेगी और मुकाबला एकतरफा है। उसने कहा कि लोगों से बात करके उसे यह अंदाजा हुआ है। हालांकि, रतना देबनाथ की सभा में मौजूद कुछ लोग भी धीरे-धीरे उठकर जाने लगे। इसके ठीक 12 दिन बाद, उसी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतना देबनाथ के समर्थन में एक विशाल चुनाव ी सभा की। इस सभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जो रतना देबनाथ की पिछली सभा के विपरीत थी। यह बदलाव चुनाव ी माहौल में एक महत्वपूर्ण संकेत था। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 142 सीटों पर होनी है। रतना देबनाथ अपने चुनाव को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। पानीहाटी में रतना देबनाथ की सभा के बाद, मैं सीधे आरजी कर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में प्रवेश करते ही, मुझे एक मंच दिखाई दिया जिस पर पीड़ित डॉक्टर के नाम से 18 महीने के अन्याय का पोस्टर और उसकी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर पर धूल जमी हुई थी और माला के फूल मुरझा गए थे। यह दृश्य कई महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों, कैंडल मार्च और रैलियों की याद दिलाता था। अस्पताल की दीवारों पर लिखा था, ‘क्या हम महफूज हैं?

हमें जवाब चाहिए, न्याय चाहिए।’ आरजी कर अस्पताल में इसी जगह डॉक्टरों ने पीड़ित जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वहां सन्नाटा छाया हुआ था। अस्पताल के कर्मचारियों से बात करने पर पता चला कि नाइट ड्यूटी में दरवाजा खटखटाने की आवाज से भी आज भी डर लगता है। अस्पताल के हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वे बताते हैं कि उन्हें अभी भी उस रात की याद है जब उनके साथी डॉक्टर की मौत हुई थी। उनका कहना है कि उस घटना के बाद से अस्पताल में डर का माहौल बना हुआ है। वे खुलकर बोलने से डरते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पीड़ा और निराशा साफ दिखाई देती है। रतना देबनाथ की सभा और आरजी कर अस्पताल का दौरा, पश्चिम बंगाल की राजनीति में व्याप्त डर और अन्याय की एक झलक दिखाते हैं। यह एक मां की संघर्ष गाथा है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। यह एक ऐसे समाज की कहानी है जहां लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और खुलकर अपनी बात कहने से डरते हैं। चुनावी माहौल में, रतना देबनाथ की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाती हैं और पश्चिम बंगाल में बदलाव ला पाती हैं। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रतना देबनाथ का संघर्ष न केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह कहानी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई है, जो आने वाले समय में भी लोगों को याद रहेगी





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