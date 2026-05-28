पानीपत में युवक की हत्या, मां-बेटा गिरफ्तार

छेड़छाड़ के विरोध में हत्या का मामला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

पानीपत के वैसर गांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला मंजीत और उसके बेटे विकास ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने सतीश नाम के युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला का आरोप था कि सतीश ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके विरोध में यह वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार, 25 मई की रात को सतीश नशे में धुत होकर मंजीत के कमरे में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान मंजीत का पति राजेश लकवाग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर पड़ा था और कुछ देख या सुन नहीं पाया। जब विकास घर लौटा तो उसने शोर सुना और ऊपर आकर देखा कि सतीश उसकी मां के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। गुस्से में विकास ने सतीश पर हमला कर दिया और दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। इसके बाद विकास ने अपने गले के परने से सतीश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को बरामदे में फेंक दिया गया। अगली सुबह सतीश की मां राजबाला ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 25 मई को खेत में पानी देने गया था और देर रात तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 2 बजे उन्हें पता चला कि सतीश की हत्या कर दी गई है और उसका शव राजेश के मकान की छत पर बने चौबारे के आगे बरामदे में पड़ा है। जब वे परिवार के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि सतीश के गले में परना था और नाक से खून निकल रहा था। राजबाला ने मंजीत, विकास, राजपाल और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार देर शाम को पुलिस ने मंजीत और विकास को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से मंजीत को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि विकास को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस विकास से गहन पूछताछ करेगी और फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना मतलौडा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। महिला ने बताया कि सतीश के साथ उसकी बोलचाल थी, लेकिन उस रात वह नशे में था और उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विकास के आने पर मामला बिगड़ गया और हत्या हो गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और देख रही है कि क्या इस घटना में और भी लोग शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार, सतीश और मंजीत के परिवार के बीच पहले से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सतीश का व्यवहार कभी-कभी अभद्र हो जाता था। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और लोगों में गुस्सा है। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि यह आत्मरक्षा का मामला था। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही आरोप पत्र अदालत में पेश करेगी। यह घटना एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है.

पानीपत के वैसर गांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला मंजीत और उसके बेटे विकास ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने सतीश नाम के युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला का आरोप था कि सतीश ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके विरोध में यह वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार, 25 मई की रात को सतीश नशे में धुत होकर मंजीत के कमरे में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान मंजीत का पति राजेश लकवाग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर पड़ा था और कुछ देख या सुन नहीं पाया। जब विकास घर लौटा तो उसने शोर सुना और ऊपर आकर देखा कि सतीश उसकी मां के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। गुस्से में विकास ने सतीश पर हमला कर दिया और दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। इसके बाद विकास ने अपने गले के परने से सतीश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को बरामदे में फेंक दिया गया। अगली सुबह सतीश की मां राजबाला ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 25 मई को खेत में पानी देने गया था और देर रात तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 2 बजे उन्हें पता चला कि सतीश की हत्या कर दी गई है और उसका शव राजेश के मकान की छत पर बने चौबारे के आगे बरामदे में पड़ा है। जब वे परिवार के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि सतीश के गले में परना था और नाक से खून निकल रहा था। राजबाला ने मंजीत, विकास, राजपाल और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार देर शाम को पुलिस ने मंजीत और विकास को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से मंजीत को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि विकास को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस विकास से गहन पूछताछ करेगी और फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना मतलौडा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। महिला ने बताया कि सतीश के साथ उसकी बोलचाल थी, लेकिन उस रात वह नशे में था और उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विकास के आने पर मामला बिगड़ गया और हत्या हो गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और देख रही है कि क्या इस घटना में और भी लोग शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार, सतीश और मंजीत के परिवार के बीच पहले से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सतीश का व्यवहार कभी-कभी अभद्र हो जाता था। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और लोगों में गुस्सा है। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि यह आत्मरक्षा का मामला था। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही आरोप पत्र अदालत में पेश करेगी। यह घटना एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है





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हत्या पानीपत मां-बेटा गिरफ्तार छेड़छाड़

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