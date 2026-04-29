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पार्थ पवार की वीएसआर एविएशन के विमान में यात्रा पर विवाद, एनसीपी नेता ने दिया बयान

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पार्थ पवार की वीएसआर एविएशन के विमान में यात्रा पर विवाद, एनसीपी नेता ने दिया बयान
पार्थ पवारवीएसआर एविएशनअजित पवार
📆29-04-2026 03:28:00
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद पार्थ पवार की वीएसआर एविएशन के विमान में यात्रा पर विवाद बन गया है. पार्थ पवार ने कहा कि यह एक प्रशासनिक चूक थी और संबंधित एजेंट के साथ अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है. उन्होंने इस मामले पर राजनीति ना करने की अपील की.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के फ्लाइट बुकिंग में चूक का मामला सामने आया है, जो एक बड़ा विवाद बन गया है.

पार्थ पवार ने मंगलवार को मुंबई से पुणे तक वीएसआर एविएशन के विमान से सफर किया, जो उसी कंपनी का विमान था जिसका विमान 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हादसे का शिकार हो गया था. इस हादसे में उनके पिता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी.

पार्थ पवार ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यह एक प्रशासनिक चूक थी, जिसके लिए संबंधित ट्रैवल एजेंट के साथ अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें अंतिम समय में विमान की व्यवस्था करनी थी और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि विमान वीएसआर एविएशन का है.

पार्थ पवार ने इस मामले पर राजनीति ना करने की अपील की और कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है. उन्होंने दोहराया कि कंपनी के प्रति उनका पहले का रुख बरकरार है. पार्थ पवार पुणे में अपने परिजनों के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां शरद पवार ने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया था. इस कार्यक्रम में जाने के लिए उनकी फ्लाइट वीआरएस एविशन की बुक कर दी गई.

वीआरएस की फ्लाइट से सफर करने पर हुआ विवाद. पार्थ पवार की वीएसआर वेंचर्स के विमान में यात्रा करने पर उनके चचेरे भाई और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए. पार्थ पवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें एक जरूरी बैठक के लिए तुरंत पुणे के मोदी बाग जाना था.

उन्होंने दावा किया कि हवाई अड्डे पर पहुंचने और विमान को रनवे पर देखने तक उन्हें विमान संचालक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने वीएसआर के विमान में बुकिंग का कारण उपलब्ध यात्रा विकल्पों की हड़बड़ी में अपने कर्मचारियों की अनजाने में हुई गलती बताया. पार्थ पवार ने कहा, यह महज प्रशासनिक स्तर की गलती थी. मैंने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अधिक सतर्क रहें ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हों.

पार्थ पवार ने घोषणा की कि उनका कार्यालय बुकिंग के लिए जिम्मेदार ट्रैवल एजेंट के साथ किए गए समझौते को तत्काल रद्द कर रहा है. उन्होंने दोहराया कि वीएसआर एविएशन के खिलाफ उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत रुख अपरिवर्तित और स्पष्ट है. इस मामले में एससीपी नेता पार्थ पवार ने राजनीति ना करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है.

पार्थ पवार ने दोहराया कि कंपनी के प्रति उनका पहले का रुख बरकरार है. बता दें कि पार्थ पवार पुणे में अपने परिजनों के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां शरद पवार ने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया था. इस कार्यक्रम में जाने के लिए उनकी फ्लाइट वीआरएस एविशन की बुक कर दी गई. वीआरएस की फ्लाइट से सफर करने पर हुआ विवाद.

पार्थ पवार की वीएसआर वेंचर्स के विमान में यात्रा करने पर उनके चचेरे भाई और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए. पार्थ पवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें एक जरूरी बैठक के लिए तुरंत पुणे के मोदी बाग जाना था. उन्होंने दावा किया कि हवाई अड्डे पर पहुंचने और विमान को रनवे पर देखने तक उन्हें विमान संचालक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

उन्होंने वीएसआर के विमान में बुकिंग का कारण उपलब्ध यात्रा विकल्पों की हड़बड़ी में अपने कर्मचारियों की अनजाने में हुई गलती बताया. पार्थ पवार ने कहा, यह महज प्रशासनिक स्तर की गलती थी. मैंने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अधिक सतर्क रहें ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हों. पार्थ पवार ने घोषणा की कि उनका कार्यालय बुकिंग के लिए जिम्मेदार ट्रैवल एजेंट के साथ किए गए समझौते को तत्काल रद्द कर रहा है.

उन्होंने दोहराया कि वीएसआर एविएशन के खिलाफ उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत रुख अपरिवर्तित और स्पष्ट है

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