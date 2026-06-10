पालक कटलेट बनाने के लिए पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर कुछ देर उबाल लें, फिर इसे मिक्सी में डालकर बारीक पेस्ट बना लें. अब एक बर्तन में उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करें और उसमें पालक का पेस्ट मिला दें।
पालक कटलेट बनाने की रेसिपी : घर पर आसानी से बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी पालक कटलेट , बच्चे भी मांग-मांग कर खाएंगे! अगर आप शाम के नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी हो तो पालक से बना कटलेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं और आप इसे बेहद आसानी से कम समय में बना सकते हैं. पालक कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर कुछ देर उबाल लें. इसके बाद जब पालक ठंडी हो जाए तो इसे मिक्सी में डालकर बारीक पेस्ट बना लें. अब एक बर्तन में उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करें और उसमें पालक का पेस्ट मिला दें.
फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. मिश्रण को बांधने के लिए 1 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स भी मिला दें. अब मिश्रण से थोड़ा हिस्सा लेकर उसे गोल करें और फिर हल्का चपटा कर दें.
इसे पहले मैदा के घोल में डुबोएं और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट लें. अब कड़ाही में तेल गरम करें और तैयार कटलेट को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें. इसी तरह सभी कटलेट तैयार कर लें
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