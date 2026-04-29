पिंडारी ग्लेशियर पिछले 100 वर्षों में ढाई किमी पीछे खिसका, बढ़ी चिंता

बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर पिछले एक शताब्दी में ढाई किलोमीटर पीछे खिसक गया है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर खतरा मंडरा रहा है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की टीम ने यह चिंताजनक जानकारी दी है।

बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर पिछले एक शताब्दी में लगभग ढाई किलोमीटर पीछे खिसक गया है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय ी पर्यावरण संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा के ईआईएसीपी केंद्र की एक टीम ने हाल ही में पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र का विस्तृत पर्यावरण ीय सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के बाद यह चिंताजनक तथ्य सामने आया है। टीम में पांच सदस्य शामिल थे, जिन्होंने 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ग्लेशियर क्षेत्र में डेरा डाला और गहन अध्ययन किया। टीम के कार्यक्रम अधिकारी डॉ.

महेशानंद ने बताया कि ग्लेशियर की लगातार घटती स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहां समय-समय पर मूसलाधार बारिश होती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि कटाव की समस्या लगातार बढ़ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर नारियल की रस्सियों से बने जालों का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मृदा क्षरण और भू-कटाव को रोकना है। टीम में वरिष्ठ सलाहकार डॉ.

रविंद्र जोशी, सूचना अधिकारी इंजीनियर कमल टम्टा, डेटा एंट्री ऑपरेटर हेम तिवारी और केरल के मनीष शामिल थे। पिंडर नदी, जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को जोड़ती है, इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। यह नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है, और आगे देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से अत्यंत समृद्ध है और विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है। यहां भालू, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल, हिमालयी तीतर और विभिन्न प्रकार की बुरांश प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उतीस, किल्मोड़ा, स्याऊ, रिंगाल, बांज और अयार जैसी वनस्पतियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती हैं। हालांकि, 2013 में आई विनाशकारी आपदा के निशान आज भी इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उस समय हुए भूस्खलन से ट्रेक मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा था। विशेष रूप से कफनी और पिंडारी ग्लेशियर के संगम पर स्थित द्वाली क्षेत्र लगातार हो रहे भू-कटाव के कारण भविष्य में गंभीर संकट का सामना कर सकता है। द्वाली क्षेत्र में भू-कटाव की समस्या को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में होने वाली संभावित आपदाओं से बचा जा सके। पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए, बागेश्वर से खाती तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। खाती से द्वाली तक 12 किलोमीटर, द्वाली से फुरकिया तक 6 किलोमीटर और फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर के जीरो प्वाइंट तक 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए, पर्यटन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए, ट्रेक मार्गों की मरम्मत, शौचालयों का उचित रखरखाव, सूचना पट्टों का पुनर्स्थापन और पर्यटकों के लिए सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ सलाहकार डॉ.

रविंद्र जोशी का मानना है कि इन बुनियादी सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 15 अप्रैल से पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर्यटकों के लिए खुल गया है, और इस ट्रैक पर एफडीआर (फॉरेस्ट डेवलपमेंट रेट) और प्लास्टिक शुल्क लागू किया गया है। इन शुल्कों का उपयोग क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए किया जाएगा। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर हिमालय पर्यावरण भूमि कटाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

माली में सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मारा, रक्षा मंत्री भी हमले में নিহতमाली की सेना ने कूलिकोरो इलाके में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। राजधानी बमाको और अन्य क्षेत्रों में आतंकी हमले हुए, जिसमें रक्षा मंत्री सादियो कामारा और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Read more »

Hapur Fire: हापुड़ के पिलखुवा में भीषण आग, सैकड़ों झुग्गियां खाक, बम जैसे फटे सिलिंडर, दो गोदाम भी चपेट मेंHapur Pilkhuwa Fire: हापुड़ के पिलखुवा में भीषण आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां, दो गोदाम और एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस जलकर खाक हो गए। सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी मच गई।

Read more »

अदाणी समूह भारत की एआई ग्रोथ के समर्थन के लिए 100 अरब डॉलर करेगा निवेश : जीत अदाणीअदाणी समूह भारत की एआई ग्रोथ के समर्थन के लिए 100 अरब डॉलर करेगा निवेश : जीत अदाणी

Read more »

अमेजन 100 शहरों में शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस: 1000 माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर खुलेंगे; इस खबर से इटरनल ...Amazon Now expands to 100 cities. Eternal and Swiggy stocks fall. Follow Latest Updates.

Read more »

शादी में आए मेहमानों को हुई 'फूड पॉइजनिंग', 100 से ज्यादा बीमार, खाई थी लौकी बर्फीउत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संभल में शादी में बनी लौकी की लौज (बर्फी) खाने से 15 बच्चों समेत 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. सभी को अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Read more »

अमेजन 100 शहरों में शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस: 1000 माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर खुलेंगे; इस खबर से इटरनल ...Amazon Now expands to 100 cities. Eternal and Swiggy stocks fall. Follow Latest Updates.

Read more »