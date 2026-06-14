Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में दर्ज हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी और पाँच प्रमुख शेयरों का अल्ट्रा-लाभ

Finance News

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में दर्ज हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी और पाँच प्रमुख शेयरों का अल्ट्रा-लाभ
स्टॉक मार्केटसेंसेक्सनिफ़्टी
📆14-06-2026 09:35:00
📰Dainik Jagran
116 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 53%

सेंसेक्स और निफ़्टी के मामूली अंक बढ़ोतरी के बीच, पाँच प्रमुख शेयरों ने 47% से 89% तक की असाधारण बढ़ोतरी दर्शाई। इन स्टॉक के प्रदर्शन और मार्केट कैपिटल के विश्लेषण के साथ, निवेशकों को सावधानीपूर्वक सलाह दी गयी है।

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में हल्की-फुल्की तेजी देखी गई, जहाँ प्रमुख सूचकांकों ने मामूली बढ़ोतरी दर्ज की। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1284.61 अंक पर बंद हुआ, जिससे 1.73 प्रतिशत की वर्षानुकूल वृद्धि हुई। वहीं एनएसई निफ़्टी 256.

20 अंक पर आया और एक प्रतिशत के आसपास के रफ़्तार से उभरा। यद्यपि सूचकांकों का कुल प्रदर्शन 2 प्रतिशत के भीतर रहा, परंतु कुछ चुने हुए शेयरों ने निवेशकों को उल्लेखनीय लाभांश दिया, जिनकी बढ़ोतरी 47 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थी। नीचे इस सप्ताह के पाँच प्रमुख बढ़ते स्टॉक्स के विवरण प्रस्तुत हैं। आम्रपाली इन्डस्ट्रीज ने लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस कंपनी के शेयर का मूल्य 18.58 रुपये से बढ़कर 35.09 रुपये पर पहुंचा, जिससे 88.86 प्रतिशत की अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को 1.67 रुपये या 5 प्रतिशत की तेजी के साथ भजन बंद हुआ। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अब 180.40 करोड़ रुपये पर है। इस तीव्र रुख ने निवेशकों के बीच काफी उत्साह जगेइ। टीसीआई फाइनेंस के स्टॉक्स ने 82.69 प्रतिशत का रिटर्न दिया। 14.44 रुपये से बढ़कर 26.38 रुपये पर पहुँच कर, शेयरधारकों को 4.97 प्रतिशत की प्रॉस्पेक्टिव वृद्धि मिली। इस अद्भुत बढ़ोतरी के चलते मार्केट कैप 34.19 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो आज के बाजार में एक उल्लेखनीय संख्या है। क्रेओन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 57 प्रतिशत का लाभ दिगंत पर पहुँच गया। शेयरों की कीमत 41.41 रुपये से 65 रुपये में चढ़कर 61 प्रतिशत की रफ्तार दर्शा रही है। 3.03 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यह स्टॉक 65 रुपये पर बंद हुआ और 129.72 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल बनी हुई है। जयंत इंफ्राटेक ने 48.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ निवेशकों के दिल जीत लिए। 54.5 रुपये से शुरू होकर 81 रुपये पर समाप्त हुई कीमत में 17.24 प्रतिशत की दउड़ लगी। मार्केट कैपिटल 82.53 करोड़ रुपये पर रही, जिससे यह कंपनी अपने क्षेत्र में एक नई उड़ान भर रही है। यूनिफिन्ज कैपिटल के स्टॉक ने भी 46.72 प्रतिशत के लाभ के साथ चमक दिखाई। कंपनी के शेयर 61 रुपये से 89.5 रुपये पर पहुंचे, 4.26 रुपये के वृद्धि के साथ 5 प्रतिशत का लाभ दिया। बाजार में इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल 396.20 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त आंकड़े सिर्फ़ पिछले हफ्ते की गतिविधियों को दर्शाते हैं। स्टॉक मार्केट निवेश निर्णय लेने से पहले एक प्रमाणित निवेश सलाहकार का मार्गदर्शन लेना अत्यावश्यक है। निवेश से जुड़ी जोखिमों के अधीन रहते हुए निवेशकों को हमेशा अपने निवेश योजना को अच्छी तरह से सम्​धित रखना चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय और बाजार रुझानों की गहरी समझ आवश्यक है, और दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को अपनाने से निवेशकों को अनिश्चित क्षणों में भी समरस बना रखने में मदद मिलती है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि सही समय पर सही निवेश विकल्प चुनने से बाजार की अस्थिरता के बावजूद बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

स्टॉक मार्केट सेंसेक्स निफ़्टी आम्रपाली इन्डस्ट्रीज टीसीआई फाइनेंस

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'हैरी पॉटर' अभिनेत्री मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन'हैरी पॉटर' अभिनेत्री मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन'हैरी पॉटर' अभिनेत्री मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन
Read more »

Harry Potter star Died: ধূসর বর্তমানে জাদুপৃথিবীর ক্রমশ বিদায়! ডাম্বলডোরের পর চলে গেলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল...Harry Potter star Died: ধূসর বর্তমানে জাদুপৃথিবীর ক্রমশ বিদায়! ডাম্বলডোরের পর চলে গেলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল...Harry Potter star and Oscar winning actor Dame Maggie Smith dies at 89
Read more »

हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव: बीजेपी-कांग्रेस ने 89-89 सीटों पर लगाया दमहरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव: बीजेपी-कांग्रेस ने 89-89 सीटों पर लगाया दमहरियाणा में काउंटिंग से पहले राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सी-वोटर के एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस की वापसी का अनुमान लगाया गया है. 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को 20 से 28 सीटों पर सिमट सकती है. जबकि, कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिल सकती हैं.
Read more »

154 Kg की लड़की ने घटाया 89 किलो वजन...गल गई शरीर की पूरी चर्बी, खाती थीं ये चीजें154 Kg की लड़की ने घटाया 89 किलो वजन...गल गई शरीर की पूरी चर्बी, खाती थीं ये चीजेंweight loss 154 Kg girl lost 89 kg weight: 154 Kg की लड़की ने घटाया 89 किलो वजन...गल गई शरीर की परी चर्बी, खाती थीं ये चीजें
Read more »

Pandit Channulal Mishra Death: নক্ষত্রপতন! দশমীর সকালেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী...Pandit Channulal Mishra Death: নক্ষত্রপতন! দশমীর সকালেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী...Classical Singer And Padma Vibhushan Awardee Pandit Channulal Mishra Dies At 89
Read more »

Naxals Surrender: 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र में किया सरेंडर, कुल 89 लाख के थे इनामीNaxals Surrender: 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र में किया सरेंडर, कुल 89 लाख के थे इनामीNaxals Surrender: 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र में किया सरेंडर, कुल 89 लाख के इनामी थे राज्य 11 Naxals Surrendered in Maharashtra reward of 89 Lakhs
Read more »



Render Time: 2026-06-14 12:35:51