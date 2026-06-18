पिता की मृत्यु के बाद बच्ची का दुख भरा वीडियो लोगों को रुलाता

एक बच्ची ने अपने पिता की तस्वीर से बातें करते हुए श्रद्धालु वीडियो में दिखाया। शराब के कारण पिता की मृत्यु पर उसने पूछा, 'सबके पापा हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों चले गए?' यह दृश्य सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर हुआ।

एक मासूम बच्ची पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर से बातें करते हुए दिखाई देती है। वह दुख में कहती है, 'सबके पापा हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों चले गए?

' और अप्रत्याशित मृत्यु के पीछे शराब का इस्तेमाल ब殖ा कराती है। यह भावनात्मक दृश्य सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर हुआ और कई उपयोगकर्ताओं ने बच्ची के दुख पर संवेदना जताई। कुछ ने शराब की नस्ल पर आलोचना की और कुछ ने कहा कि बच्ची को इस उम्र में इस तरह के सदमे का सामना करते हुए हम्मत और समर्थन की आवश्यकता है। यह घटना बच्चों के लिए शोक मनाने और भावनाओं को व्यक्त करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। परिवार की तरफ से भी ऐसे समय पर बच्चों को समझाने और उनकी भावनाओं को सहाने का मौका देना चाहिए। यह सामग्री नवभारत टाइम्स की है





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