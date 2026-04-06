पिता की लाश का सिर काटकर दफन करता है बेटा: वांचो जनजाति की अनोखी प्रथा

अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति की कहानी, जहाँ अंतिम संस्कार की एक अनोखी प्रथा है, जिसमें शवों को पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है और फिर सिर काटकर अंतिम संस्कार किया जाता है। कहानी वांचो जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं, राजा-रानी के शासन और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है।

सुबह के 8 बजे का समय था, एक पहाड़ी पर एक बूढ़े व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से काला पड़ चुका था। शव के पास ही 24-25 साल का एक युवक घुटनों के बल बैठा हुआ था, और फूट-फूटकर रो रहा था। कुछ महिलाएं आईं और शव के पास बैठ गईं। उन्होंने एक खास तरह के पेड़ के पत्तों से शव का चेहरा साफ करना शुरू किया। उनमें से एक महिला ने दूर खड़े एक बुजुर्ग को इशारा किया। बुजुर्ग ने लड़के की ओर एक धारदार छोटी तलवार बढ़ाई। लड़के ने कांपते हाथों से तलवार पकड़ी और धीरे-धीरे शव का गला रेतने लगा। कुछ ही देर में शव

का सिर धड़ से अलग हो गया। यह शव उस लड़के के पिता का था, जो डेढ़ महीने से इस पहाड़ी पर पड़ा हुआ था। दरअसल, यह बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था। दैनिक भास्कर की ‘हम लोग’ सीरीज में, मैं मनीषा भल्ला इस बार वांचो जनजाति की कहानी लेकर आई हूं। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग इलाके में बसी इस जनजाति की आबादी केवल 40 हजार है… वापस अंतिम संस्कार की प्रथा पर लौटते हैं। बूढ़े व्यक्ति का गला कटते ही, दो व्यक्ति मटके जैसे मिट्टी के बर्तन लेकर आए। उन्होंने कटे हुए सिर को उठाया और गौर से देखने लगे, जैसे नाप रहे हों। फिर मिट्टी के बर्तन को औंधा करके उसे करीने से पत्थर से तोड़ने लगे, ताकि सिर उसमें समा जाए। फिर उसी बर्तन में सिर डालकर लड़के को थमा दिया। धड़ वहीं पड़ा रहा। सभी लोग सिर को लेकर पहाड़ी के दूसरे हिस्से की तरफ चल दिए। वहां जगह-जगह छोटे-छोटे मिट्टी के चबूतरे बने हुए थे। सभी पर वैसे ही मटके रखे थे जैसे मटके में सिर रखा गया था। लड़का एक खाली चबूतरे की तरफ बढ़ा और मटका रख दिया। फिर मटके के ऊपर पत्थर रख दिया। भीड़ से एक शख्स शराब की बोतल और खाना लेकर आया और लड़के की ओर बढ़ा। लड़के ने कुछ बुदबुदाते हुए शराब और खाना इसी चबूतरे पर चढ़ा दिया। उधर, बिना सिर का शव वहीं पड़ा रहा। धीरे-धीरे सभी लोग अपने गांव लौट गए। वांचो लोगों में प्राकृतिक मौत होने पर शव को इसी तरह डेढ़ महीने के लिए पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है। कोई जानवर शव को न खा जाए, इसलिए बारी-बारी से लोग रखवाली करते हैं। फिर सिर काटकर अंतिम संस्कार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का अंतिम संस्कार सिर्फ प्राकृतिक मौत होने पर ही किया जाता है। दुर्घटना या हत्या होने पर ये लोग शव को पहाड़ी पर ही फेंक देते हैं, जिसे जानवर नोच-नोचकर खा जाते हैं। दरअसल, उनका मानना है कि आत्मा सिर में बसती है, इसलिए सिर को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि पूर्वजों के दर्शन होते रहें। जब कोई व्यक्ति अप्राकृतिक मौत मरता है, तो उसकी आत्मा उसी वक्त निकल जाती है। वांचो लोग जिस तलवार से शव का गला रेतते हैं, उसे चंग कहते हैं। जहां शव का धड़ पड़ा रहता है, उसे जुकथो कहते हैं। जिस जगह पर मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाकर सिर रखा जाता है, वह जालो कहलाता है। वांचो लोग अरुणाचल प्रदेश की पटकाई की पहाड़ियों में बसते हैं। यह जगह लोंगडिंग जिले में आती है, जो गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूर है। इनको जानने मैं पटकाई की पहाड़ियों पर पहुंची। मेरे साथ हैं इस समुदाय को जानने वाले एंथ्रोपोलोजिस्ट नोट्‌टोई वांगसाहम, जो लोंगडिंग से ही साथ आए हैं। दोपहर के 12 बजे थे। हम पहाड़ी से पैदल ही गांव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में नोट्‌टोई ने बताया कि ‘वांचो लोगों में आज भी राजा का शासन है। इनसे मिलने के लिए राजा की इजाजत जरूरी है, इसलिए हमें सबसे पहले राजा के सामने जाकर हाजिरी लगानी होगी, तभी बस्ती में घुस पाएंगे।’ मैंने पूछा, ‘कौन है यहां के राजा?’ ‘पहले तो जितवंग वाहम यहां के राजा थे, लेकिन चार साल पहले उनकी मौत हो गई। अब रानी का राज है।’ ‘तो राजा की जगह रानी से इजाजत लेनी पड़ती है?’ ‘हां, अभी तो रानी ही सब देखती हैं, लेकिन उनके बेटे को अब लोग राजा कहने लगे हैं।’ अब तक हम 5 किलोमीटर चल चुके थे। कुछ ही दूरी पर बांस से बने घर नजर आने लगे। किसी की टीन की छत चमक रही थी, तो किसी की छत यहां के स्थानीय पेड़ टोको लीफ से बनी थी। यहां सिर्फ एक घर ऐसा दिखा जो आधा सीमेंट और आधा बांस से बना है। यह घर काफी बड़ा है। नोट्‌टोई ने बताया कि ‘यही रानी का घर है।’ जैसे ही रानी के घर के सामने पहुंचे, एक महिला हमें अंदर ले गई। नजरें घुमाकर देखा तो दीवारों पर जानवरों की खाल और खोपड़ियां टंगी हैं। मैंने नोट्‌टोई से इशारे में पूछा तो कहने लगे- ‘पहले के समय में वांचो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये ऐसे ही शिकार किए हुए जानवरों की खाल हैं। घर पर टंगी जानवरों की खाल और खोपड़ी। नोट्‌टोई बताते हैं कि ‘वांचो लोग कबीले की शान बढ़ाने के लिए दुश्मनों के सिर, बाजू और टांग काटकर ले आते थे। हर वांचो बस्ती में म्यूजियम की तरह एक जगह होती थी, जिसे ‘साउतुंग’ कहते थे। यहीं दुश्मन के कटे हुए सिर सजाए जाते थे। साल में एक बार उन्हें शराब और खाना चढ़ाकर पूजा भी की जाती थी। अब यहां लोग क्रिश्चियैनिटी को मानने लगे हैं, इसलिए धीरे-धीरे ये सब बंद हो गया और साउतुंग भी खत्म हो गए। अब सिर्फ जानवरों के सिर और खाल बची हैं।’ हम लोग ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर रानी सेंगम वांग्चा वांचो का इंतजार करने लगे। दीवार पर चीते की खाल टंगी है। पास ही बंदूकें और जंगली सुअर के सिर भी। तभी एक महिला कमरे में आती हैं, सफेद रंग की शॉर्ट कुर्ती और नीले रंग की शॉलनुमा लॉन्ग स्कर्ट लपेटे। गले में चांदी के सिक्कों की माला और माथे पर रंग-बिरंगे मोतियों से बनी पट्टी पहने। पहनावा देखकर पता चल रहा था कि यही रानी हैं। मैंने रानी से सबसे पहले उनके कपड़ों के बारे में पूछा, वो बताने लगीं कि- ‘ये शॉलनुमा स्कर्ट हमारी पारंपरिक पोशाक है, इसे नीथो कहते हैं।’ मैंने दीवार पर टंगे जंगली सुअर के सिर को देखकर पूछा, ‘इसका शिकार राजा ने किया था?’\वांचो जनजाति: एक अनोखा अंतिम संस्कार और रानी का राज\अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति की कहानी, जहां अंतिम संस्कार एक रहस्यमय प्रथा है और रानी का शासन अभी भी कायम है।\यह कहानी वांचो जनजाति के अनोखे अंतिम संस्कार की प्रथा पर प्रकाश डालती है, जिसमें शवों को पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है और सिर काटकर अंतिम संस्कार किया जाता है। यह जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं, राजा-रानी के शासन और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है





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