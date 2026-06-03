पिता का अधूरा सपना पूरा: तहसीन मोहम्मद कतर के लिए खेलेंगे FIFA विश्व कप

19 वर्षीय तहसीन मोहम्मद जमशीद ने कतर की विश्व कप टीम में जगह बनाई, विकाश धोरासू के बाद दूसरे भारतीय मूल के खिलाड़ी। उनके पिता जमशीद का सपना तीस साल बाद पूरा हुआ।

केरल के कलिकट से निकले जमशीद थचनकांडी का सपना तीस साल बाद उनके बेटे तहसीन मोहम्मद जमशीद ने पूरा कर दिया है। जमशीद 1992 में भारत की युवा टीम के शिविर के लिए चुने गए थे, लेकिन डिग्री पूरी करने और जीवन संवारने की मजबूरी में वह शिविर में शामिल नहीं हो सके। वह केरल के शीर्ष फुटबॉल रों में से एक थे और पॉल एंचेरी जैसे दिग्गजों के साथ खेल चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय टीम का सपना अधूरा रह गया। 1996 में पत्नी श्यमा के साथ वह दोहा आए और लकड़ी का कारोबार शुरू किया। शुक्रवार की छुट्टी में वह दोस्तों के साथ स्थानीय स्टेडियम में फुटबॉल खेल ने जाते थे, और उनका चार साल का बेटा तहसीन भी साथ जाता था। तहसीन को ड्रिबल करना सिखाने की जिद ने उनकी फुटबॉल यात्रा की शुरुआत की। तहसीन ने शेख फैसल बिन कासिम स्पोर्ट्स अकादमी से फुटबॉल सीखना शुरू किया। 2017 में वह अल-दुहैल क्लब की सब-जूनियर टीम में शामिल हुए और बाद में कतर की प्रसिद्ध एस्पायर अकादमी में दाखिला लिया, जहाँ से राष्ट्रीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी निकलते हैं। क्लब की बस सुबह उन्हें ले जाती और शाम को घर छोड़ जाती। घर पर भी तहसीन का एक ही राग था - फुटबॉल । वह फॉरवर्ड के अलावा लेफ्ट और राइट विंगर की भूमिका भी निभाते थे। अल्जीरिया के दो कोचों ने उनकी अटैकिंग रनिंग, मूवमेंट और एंगल्स पर खास काम किया। 2023 में उन्होंने अंडर-17 और 2024 में अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया। 2024 में अल-दुहैल की सीनियर टीम में पेशेवर डेब्यू करने के कुछ ही महीनों बाद सीनियर राष्ट्रीय टीम में बुलावा आ गया। सिर्फ 17 साल 11 महीने की उम्र में सितंबर 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर में उन्होंने शुरुआती इलेवन में जगह बनाई। उसी क्वालीफायर में कतर का मुकाबला भारत से भी हुआ था। अब तहसीन कतर की 26 सदस्यीय फीफा विश्व कप टीम में जगह बना चुके हैं। वह विकाश धोरासू के बाद दूसरे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिन्हें विश्व कप खेल ने का मौका मिला है। धोरासू 2006 में फ्रांस के लिए खेल े थे। तहसीन का जन्म दोहा में हुआ और वहीं बड़े हुए। उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, लेकिन वह भारत में कभी नहीं रहे। अगले साल उन्हें पासपोर्ट चुनना होगा; पिता जमशीद के अनुसार, संभवतः वह कतर पासपोर्ट ही चुनेंगे। 2022 विश्व कप के दौरान तहसीन स्टैंड से मैच देख रहे थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े प्रशंसक हैं। इस बार वह खुद मैदान पर उतरेंगे। 13 जून को सैन फ्रांसिस्को में कतर का विश्व कप अभियान स्विट्जरलैंड के खिलाफ शुरू होगा, उसके बाद कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना से मुकाबले हैं। पिता जमशीद भावुक होते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी शील्ड जीती थी तो लगा था विश्व कप जीत लिया, लेकिन आज उनका बेटा कतर के लिए फीफा विश्व कप खेल रहा है तो सच में लग रहा है कि उनका सपना पूरा हो गया। केरल से बहुत सारे मैसेज और फोन आ रहे हैं, लोग तहसीन के लिए दुआ कर रहे हैं.

केरल के कलिकट से निकले जमशीद थचनकांडी का सपना तीस साल बाद उनके बेटे तहसीन मोहम्मद जमशीद ने पूरा कर दिया है। जमशीद 1992 में भारत की युवा टीम के शिविर के लिए चुने गए थे, लेकिन डिग्री पूरी करने और जीवन संवारने की मजबूरी में वह शिविर में शामिल नहीं हो सके। वह केरल के शीर्ष फुटबॉलरों में से एक थे और पॉल एंचेरी जैसे दिग्गजों के साथ खेल चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय टीम का सपना अधूरा रह गया। 1996 में पत्नी श्यमा के साथ वह दोहा आए और लकड़ी का कारोबार शुरू किया। शुक्रवार की छुट्टी में वह दोस्तों के साथ स्थानीय स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाते थे, और उनका चार साल का बेटा तहसीन भी साथ जाता था। तहसीन को ड्रिबल करना सिखाने की जिद ने उनकी फुटबॉल यात्रा की शुरुआत की। तहसीन ने शेख फैसल बिन कासिम स्पोर्ट्स अकादमी से फुटबॉल सीखना शुरू किया। 2017 में वह अल-दुहैल क्लब की सब-जूनियर टीम में शामिल हुए और बाद में कतर की प्रसिद्ध एस्पायर अकादमी में दाखिला लिया, जहाँ से राष्ट्रीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी निकलते हैं। क्लब की बस सुबह उन्हें ले जाती और शाम को घर छोड़ जाती। घर पर भी तहसीन का एक ही राग था - फुटबॉल। वह फॉरवर्ड के अलावा लेफ्ट और राइट विंगर की भूमिका भी निभाते थे। अल्जीरिया के दो कोचों ने उनकी अटैकिंग रनिंग, मूवमेंट और एंगल्स पर खास काम किया। 2023 में उन्होंने अंडर-17 और 2024 में अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया। 2024 में अल-दुहैल की सीनियर टीम में पेशेवर डेब्यू करने के कुछ ही महीनों बाद सीनियर राष्ट्रीय टीम में बुलावा आ गया। सिर्फ 17 साल 11 महीने की उम्र में सितंबर 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर में उन्होंने शुरुआती इलेवन में जगह बनाई। उसी क्वालीफायर में कतर का मुकाबला भारत से भी हुआ था। अब तहसीन कतर की 26 सदस्यीय फीफा विश्व कप टीम में जगह बना चुके हैं। वह विकाश धोरासू के बाद दूसरे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिन्हें विश्व कप खेलने का मौका मिला है। धोरासू 2006 में फ्रांस के लिए खेले थे। तहसीन का जन्म दोहा में हुआ और वहीं बड़े हुए। उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, लेकिन वह भारत में कभी नहीं रहे। अगले साल उन्हें पासपोर्ट चुनना होगा; पिता जमशीद के अनुसार, संभवतः वह कतर पासपोर्ट ही चुनेंगे। 2022 विश्व कप के दौरान तहसीन स्टैंड से मैच देख रहे थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े प्रशंसक हैं। इस बार वह खुद मैदान पर उतरेंगे। 13 जून को सैन फ्रांसिस्को में कतर का विश्व कप अभियान स्विट्जरलैंड के खिलाफ शुरू होगा, उसके बाद कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना से मुकाबले हैं। पिता जमशीद भावुक होते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी शील्ड जीती थी तो लगा था विश्व कप जीत लिया, लेकिन आज उनका बेटा कतर के लिए फीफा विश्व कप खेल रहा है तो सच में लग रहा है कि उनका सपना पूरा हो गया। केरल से बहुत सारे मैसेज और फोन आ रहे हैं, लोग तहसीन के लिए दुआ कर रहे हैं





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