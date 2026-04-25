पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश: गर्मी से राहत, फसलों को नुकसान

शनिवार को पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन ओलावृष्टि के कारण फसलों और व्यापारियों को नुकसान हुआ। वनों में लगी आग भी बुझ गई है।

शनिवार को पूरे दिन चिलचिलाती धूप के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई क्षेत्रों में तो ओले भी गिरे, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई। पिथौरागढ़ जिले के घाटी वाले इलाकों में यह बारिश गर्मी से राहत लेकर आई। शनिवार की शुरुआत सामान्य मौसम के साथ हुई थी। दिन चढ़ने के साथ ही धूप तेज़ हो गई, जिससे धारचूला, झूलाघाट, थल, घाट और नाचनी जैसे क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर के चार बजे के आसपास आसमान में बादल छाने लगे और जल्द ही डीडीहाट, अस्कोट और कनालीछीना सहित आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश होने लगी। बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। शाम पांच बजे के करीब जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे तेज़ बारिश में बदल गई। इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ ओले भी गिरे, जिससे गेहूं की खड़ी फसल और आडू, पुलम, संतरा, माल्टा और आम जैसे फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण शाम पांच बजे के बाद पिथौरागढ़ बाजार में सन्नाटा छा गया। अचानक बदले मौसम के कारण बाजार में आए लोग जल्दी से अपने घरों की ओर लौट गए। जो व्यापारी खुले में दुकानें लगाए थे, उन्हें अपना सामान समेटने में परेशानी हुई, जिससे उन्हें फल, सब्जी और अन्य वस्तुओं का नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण जंगल तेजी से जल रहे थे। चीड़ और बांज के वनों में आग लगने से लपटें आबादी की ओर बढ़ने लगी थीं। धुंध के कारण दृश्यता भी काफी कम हो गई थी। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने वनों में लगी आग को बुझाने में मदद की है। इससे वातावरण में मौजूद धुंध में कमी आने की उम्मीद है और लोगों को राहत मिलेगी। आग बुझने से अब जंगल में फिर से हरियाली लौटने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारिश ने न केवल आग को बुझाया है, बल्कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को भी नमी प्रदान की है। इस बारिश से किसानों को भी उम्मीद है कि उनकी फसल ों को नुकसान कम होगा और वे बेहतर पैदावार प्राप्त कर पाएंगे। बारिश के बाद नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी बढ़ गई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर अन्य शहरों पर भी पड़ा है। मंदसौर में भी बारिश हुई है, जबकि इंदौर और ग्वालियर में आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बद्रीप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली सहित तीन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर में दिन का तापमान 43.

0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो बारिश के बाद थोड़ा कम हुआ है। कानपुर में भी मौसम को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जालौर में अगले सात दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, शनिवार को मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसलों और व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति पर नज़र रखें और आवश्यक सावधानी बरतें





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पिथौरागढ़ बारिश ओलावृष्टि गर्मी फसल आग मौसम

United States Latest News, United States Headlines