पिथौरागढ़ में 45.79 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक मास्टर ड्रेनेज प्लान

पिथौरागढ़ शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिंचाई विभाग ने 45.79 करोड़ रुपये का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया है, जो वर्ष 2046 तक की जरूरतों को पूरा करेगा।

पिथौरागढ़ शहरी क्षेत्र में जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया है, जिसकी कुल लागत 45.79 करोड़ रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी आशीष भटगांई के अनुसार, इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा ताकि मानसून के दौरान नगर में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। वर्तमान में पिथौरागढ़ नगर का कुल क्षेत्रफल लगभग 13.

50 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें नगर परिषद, नोटिफाइड एरिया और कैंट क्षेत्र शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनियोजित निर्माण, प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण और कच्चे नालों की वजह से शहर में जल निकासी की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। पहाड़ी इलाका होने के कारण ऊपरी क्षेत्रों का सारा पानी बारिश के दौरान शहर में जमा हो जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य इसी भू-आकृति की चुनौतियों को समझते हुए एक वैज्ञानिक समाधान पेश करना है। इस विस्तृत योजना के तहत शहर को मुख्य रूप से दो जोनों में बांटा गया है, जिसमें बजेटी जोन और रई जोन शामिल हैं। कुल 16.77 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 28 नालों का निर्माण और सुधारीकरण शामिल है। बजेटी जोन में 12.20 किलोमीटर और रई जोन में 4.57 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा। निर्माण की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाए जाएंगे, जबकि भारी जल प्रवाह वाले क्षेत्रों में ट्रेपेजॉइडल ड्रेन और कम आबादी वाले या खुले क्षेत्रों में सीसी बेस युक्त ड्रेनेज प्रणाली विकसित की जाएगी। योजना में केवल नालों का निर्माण ही नहीं, बल्कि भूमि अर्जन, विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग और जल संस्थान के पाइपों को स्थानांतरित करने का भी विशेष प्रावधान है, जिससे भविष्य में विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। भविष्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए, इस मास्टर प्लान को वर्ष 2046 की अनुमानित जनसंख्या और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर डिजाइन किया गया है। सिंचाई खंड पिथौरागढ़ द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना में सीवर जेम्स और आर्क जीआईएस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल के प्रवाह का वैज्ञानिक आकलन करने के बाद ही नालों की क्षमता तय की गई है। इस परियोजना के पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद, पिथौरागढ़ के निवासियों को हर साल मानसून में होने वाली जलभराव की आपदा से मुक्ति मिलेगी। यह योजना न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी बल्कि शहर के शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) में भी एक नई दिशा प्रदान करेगी, जिससे आने वाले दशकों तक शहर जल निकासी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रहेगा। यह प्रशासन की एक दीर्घकालिक सोच है जो शहर को एक सुरक्षित और व्यवस्थित भविष्य देने की दिशा में बड़ा कदम है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पिथौरागढ़ मास्टर ड्रेनेज प्लान जल निकासी सिंचाई विभाग शहरी विकास

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coronavirus live updates: अमेरिका में कोविड से एक दिन में 2046 मरीजों की मौत, मुंबई हवाई अड्डे पर हुई यात्रियों की कोरोना जांचCoronavirusliveupdates : अमेरिका में कोविड से एक दिन में 2046 मरीजों की मौत, मुंबई हवाई अड्डे पर हुई यात्रियों की कोरोना जांच

Read more »

बीते एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 2,503 नए मामले सामने आए और 27 लोगों की मौतभारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,29,93,494 हो गए हैं और इस महामारी के कारण जान गंवा चुके लोगों की संख्या 5,15,877 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 45.79 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 60.44 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

Read more »

34 गेंद, 20 रन और 4 विकेट...ताश के पत्तों की तरह ढही टीम इंडिया, भारी पड़ा खूंखार गेंदबाज का पंजाIndia vs England Oval Test: भारतीय क्रिकेट टीम ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट की पहली पारी में 224 रनों पर ऑल आउट हो गई. मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया बड़ा स्कोर नहीं बना सकी. भारत शुक्रवार (1 अगस्त) को मैच के दूसरे अपनी पहली पारी में 2046 के स्कोर से आगे खेलने उतरा.

Read more »

2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग, राजस्थान हाई कोर्ट ने जताई चिंताराजस्थान हाई कोर्ट ने लोक उत्थान संस्थान की याचिका पर राज्य के 31 वृद्धाश्रमों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उनके सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर चिंता जताई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को चिकित्सा, भोजन, भवन और सुरक्षा सुविधाओं पर 15 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करनी...

Read more »