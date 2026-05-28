केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन पर ED के छापे को पार्टी ने बताया प्लान का हिस्सा, बोली-'RSS संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करती है'

केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन पर ED के छापे को पार्टी ने बताया प्लान का हिस्सा, बोली-' RSS संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करती है' केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर ईडी छापे मारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। CPI(M) ने बीजेपी पर राजनीति क बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। साथ ही पार्टी की तरफ से कहा गया है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। केरल की राजनीति में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर हुई ईडी की छापे मारी को लेकर CPI(M) ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीति क बदले की भावना से की जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले विजयन से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापे मारी की थी। पार्टी के राज्य सचिव एम.

वी गोविंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी ने बिना एफआईआर दर्ज किए ही पिनराई विजयन के घर पर रेड की। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने सिर्फ यह जांच करने को कहा था कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। गोविंदन ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद वामपंथी आंदोलन को कमजोर करना है और पिनराई विजयन को निशाना बनाकर यही कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि केरल बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के केंद्रीय चेन्नई जिला सचिव कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है। उनका कहना था कि ईडी ने 12 जगहों पर छापेमारी की, लेकिन कोई ठोस डाक्यूमेंट्स या सबूत नहीं मिला। उन्होंने इसे कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विजयन की बेटी वीणा से जुड़ी कंपनी Exalogic Solutions Private Limited को CMRL से कथित तौर पर करीब 2.78 करोड़ रुपये कंसल्टेंसी फीस के नाम पर मिले थे। ईडी अब इसी पैसों के लेनदेन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। बुधवार सुबह शुरू हुई ईडी की कार्रवाई के दौरान तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, एर्नाकुलम और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक जिस समय ईडी की टीम विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पहुंची, उस वक्त उनकी बेटी वीणा भी वहीं मौजूद थीं





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