पीएमसीएच में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत, अब मुफ्त कीमोथेरेपी और एकीकृत कैंसर विभाग का शुभारंभ

पटना के पीएमसीएच में कैंसर रोगियों के लिए राहत की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ने एकीकृत कैंसर विभाग का शुभारंभ किया। अब मुफ्त कीमोथेरेपी और बेहतर इलाज की सुविधा, गरीब और जरूरतमंदों को मिलेगी बड़ी राहत।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, पीएमसीएच में कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नवनिर्मित सेंट्रल यूटिलिटी ब्लॉक में एकीकृत कैंसर विभाग (ऑन्कोलॉजी) के ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर, मंत्री ने विभिन्न जिलों से आए कैंसर रोगियों से मुलाकात की और उनके इलाज तथा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अब इस आधुनिक विभाग में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराई
जाएगी, जिससे हजारों रुपये का खर्च उठाने में असमर्थ गरीब और जरूरतमंद रोगियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इलाज अब अधिक सुलभ और सस्ता हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह कदम राज्य सरकार के स्वास्थ्य सुधार के दृढ़ संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले, कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को भारी भरकम खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से इलाज अधिक सरल और किफायती हो गया है। नए एकीकृत कैंसर विभाग में, मरीजों को एक ही स्थान पर जांच, परामर्श और उपचार की सभी सुविधाएं मिलेंगी। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज होगी और रोगियों को बार-बार अलग-अलग विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा।\मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पीएमसीएच में विकसित यह एकीकृत मॉडल न केवल पटना, बल्कि पूरे बिहार के कैंसर रोगियों के लिए एक भरोसेमंद केंद्र बनेगा। इससे गंभीर बीमारियों के उपचार में गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर व्यक्ति को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। पीएमसीएच में शुरू की गई यह सुविधा उसी दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में 22 बिस्तरों की भर्ती सुविधा उपलब्ध है, और आने वाले समय में कैंसर रोगियों के लिए 300 बिस्तरों का एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा। धीरे-धीरे बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह कदम बिहार में कैंसर के मरीजों के लिए आशा की किरण है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एकीकृत कैंसर विभाग की स्थापना से रोगियों को बेहतर और त्वरित उपचार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार की यह पहल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।\इस पहल से राज्य में कैंसर के इलाज की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होगी, साथ ही रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को उच्चतम स्तर की देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम न केवल कैंसर के मरीजों के लिए राहत की बात है, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इस आधुनिक सुविधा से मरीजों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिलेगा, जिससे उनके ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का यह प्रयास स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार लाने और नागरिकों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक सराहनीय पहल है जो बिहार में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की योजना है कि कैंसर के इलाज के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी रोगियों को उचित देखभाल मिले, सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रही है
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