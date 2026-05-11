पीएम मोदी की अपील ने ज्वेलर्स और आभूषणकारों के सामने रोजी-रोटी के संकट के बाद बाजार में खरीददारों को सचेत किया है

युद्ध और पीएम मोदी की अपील के बीच, ज्वेलर्स सेक्टर पर दोहरी मार से आभूषणकारों का सामना रोजी-रोटी के संकट से हो रहा है, जबकि थोक बाजारों के ज्वेलर्स का मानना है कि पहले से ही सोने की कीमतों में वृद्धि से आभूषणों की मांग कम है. ज्वेलरी की जरूरी खरीदारी बने रहने से बाजार में स्थिरता आ रही है.
उत्तरकाशी प्रदान करता है, दिल्ली में उत्तरआशिया से युद्ध के बीच पीएम मोदी की अपील ने बाजार में खरीददारों को सचेत किया है. ज्वेलरी बाजार, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्र गवाह हैं.
अधिक चिंतित दरीबा, कूचा महाजनी जैसे थोक बाजारों के ज्वेलर्स का मानना है कि पहले से ही सोने की कीमतों में वृद्धि से आभूषणों की मांग कम है. अब, यह और कम हो सकता है जो ज्वेलर्स और आभूषणकारों के काम पर असर पड़ेगा. हालांकि, एक तबका ज्वेलर्स बाजार को इस तरह भी देख रहा है कि जबकि, बुलियन में निवेश कम होगा जबकि ज्वेलरी की जरूरी खरीदारी बने रहने से बाजार में स्थिरता आएगी
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