पीएमसीएच में आग: 20 साल की लापरवाही से बढ़ा एचआईवी सैंपल खराब होने का खतरा

पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगी आग का कारण 20 वर्षों से रखरखाव में लापरवाही पाई गई। बार-बार शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। आग में कई मशीनें जल गईं और एचआईवी सहित 45 प्रकार के नमूनों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से रेफ्रिजरेशन ठप है। शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं।

पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सोमवार को लगी भीषण आग के पीछे 20 वर्षों से रखरखाव में लापरवाही का मामला सामने आया है। मंगलवार को प्राचार्य डॉ.

एनपी सिंह और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त जांच की, जिसमें पाया गया कि विभाग की विद्युत वायरिंग पूरी तरह पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। तारों की इन्सुलेशन क्षमता समाप्त हो गई थी, जिससे बार-बार शॉर्ट सर्किट होते थे। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हर साल तीन से चार बार शॉर्ट सर्किट, चिंगारी और धुआं निकलने की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इस बार यह घटना इतनी भयावह हुई कि पूरे विभाग में आग फैल गई, जिससे कई मशीनें और महत्वपूर्ण उपकरण जल गए। आग बुझने के 24 घंटे बाद भी विभाग में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। इसका सबसे बड़ा खतरा एचआईवी सहित 45 प्रकार के रोगों के नमूनों पर मंडरा रहा है, जिन्हें माइनस 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। बिजली गुल होने से रेफ्रिजरेशन सिस्टम ठप हो गया है, जिससे ये नमूने खराब हो सकते हैं। लैब तकनीशियन अभय कुमार ने बताया कि कुछ नमूने पहले ही खराब होने लगे हैं। हर दिन विभिन्न विभागों से 60-70 नमूने जांच के लिए आते हैं, जिनका भंडारण अब संभव नहीं है। बिहार एड्स कंट्रोल सोसायटी को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी और समय लग सकता है। आग से न केवल जांच कार्य बल्कि शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। विभाग में पीजी छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब वह स्थगित हो गया है। विभागाध्यक्ष डॉ.

प्रतुल्य नंदन ने बताया कि कई महंगी मशीनें जैसे पीसीआर, एलाइजा रीडर और सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन नई वायरिंग और व्यापक मरम्मत के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। स्थगित हुई प्रायोगिक परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी विभागों में विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पीएमसीएच आग माइक्रोबायोलॉजी विभाग एचआईवी सैंपल रखरखाव लापरवाही बिजली आपूर्ति

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eye Twitching : आई स्पेशलिस्ट ने बताया आंखों का फड़कना कब ना करें इग्नोर; 20-20-20 Rule और ये विटामिन दिला सकते हैं राहत | Eye Twitching Causes Treatment Expert Tips In HindiEye Twitching Causes: बार-बार आंख फड़कने की वजह सिर्फ शगुन-अपशगुन नहीं, बल्कि सेहत से जुड़े बड़े संकेत होते हैं। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदीप यादव से जानिए इसके बारे में।

Read more »

TMC: ममता बनर्जी ने बुलाई थी विधायकों की बैठक, आए महज 20; अब टीएमसी ने मीटिंग स्थगित करने की बताई वजहTMC: ममता बनर्जी ने बुलाई थी विधायकों की बैठक, आए महज 20; अब टीएमसी ने मीटिंग स्थगित करने की बताई वजह TMC legislators meeting cancelled as most MLAs skip party

Read more »

Bigg Boss 20 में एंट्री लेना चाहती हैं Mahabharat की 'उत्तरा', सलमान खान के रियलिटी शो के लिए हैं रेडी - bigg boss 20 mahabharat uttara fame actress varsha usgaonkar want to enter in salman khan realty showसलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 20 शुरू होने से पहले चर्चा में गया है, जिसकी वजह महाभारत फेम एक्ट्रेस का बयान है।

Read more »

राहुल गांधी का डिजिटल वार, निशाने पर 'जेन Z', पिछले 20 दिनों में सोशल मीडिया का आधा फोकस छात्र, परीक्षा और पेपर लीक पर!पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी के सोशल मीडिया (X और इंस्टाग्राम) का आधा फोकस NEET, पेपर लीक और परीक्षा प्रणालियों जैसे छात्र मुद्दों पर रहा है।

Read more »

उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 6 जून को एसटीएफ की कड़ी निगरानी में, 1.48 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा - up bsc nursing entrance exam under stf scrutiny on june 6उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 6 जून को एसटीएफ की निगरानी में होगी। 14 हजार सीटों के लिए 1,48,268 अभ्यर्थी 20 जिलों के 307 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

Read more »

RRB NTPC CBT 1 Exam Date: आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जाम के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा एग्जाम - rrb ntpc cbt 1 exam date revised schedule released for rrb ntpc ug exam exam will be held on these datesआरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। संशोधित डेट्स के अनुसार एग्जाम 13 से 20 जून तक करवाया जायेगा।

Read more »