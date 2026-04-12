पीएम मोदी का सिलीगुड़ी से संदेश: 'बंगाल का मिजाज BJP के साथ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक रैली के बाद वीडियो साझा कर बंगाल में भाजपा के प्रति समर्थन की बात कही। उन्होंने टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा और विकास को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक विशाल रैली के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट पैदा करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बंगाल का मिजाज अब भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के पक्ष में है। वीडियो में, प्रधानमंत्री मोदी को हेलीपैड के पास खड़े होकर समर्थकों की भीड़ का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पर मौजूद थे, जो भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन का संकेत देता है।

उन्होंने वीडियो के साथ एक कैप्शन भी साझा किया, जिसमें लिखा था, 'पश्चिम बंगाल का मिजाज देखने के लिए, यहाँ सिलीगुड़ी आइए। लोगों के दिलों-दिमाग में सिर्फ एक ही पार्टी है - भाजपा।' यह बयान निश्चित रूप से राज्य में आगामी चुनाव के लिए भाजपा के उत्साह को दर्शाता है।\अपनी रैली में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के प्यार और समर्थन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि वह हर पल देश और जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में उत्तर बंगाल के विकास को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी, जो उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है, को बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और उद्योग के मामले में पीछे रखा गया है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 मई के बाद भाजपा सरकार बनने पर हर पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे इस चुनाव में बंगाल के भविष्य को तय करें। उन्होंने टीएमसी की 15 साल की सरकार के दौरान बर्बादी और काले कारनामों का भी जिक्र किया।\प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने और आगामी चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रेरित करने का एक प्रयास है। यह स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों को एक मजबूत संदेश भी भेजता है। भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, और प्रधानमंत्री का यह बयान निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बयान राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है और आगामी चुनाव में भाजपा को कितना फायदा होता है। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के अनुसार, हम आपकी जानकारी को गोपनीय रखते हैं और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करते हैं। हम हमेशा आपकी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं





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