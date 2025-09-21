पीएम मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, जीएसटी सुधारों पर हो सकती है चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसमें जीएसटी में सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है। जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें कल से लागू होंगी, जिससे कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन नवरात्रि की पूर्व संध्या पर हो रहा है, जिस दिन से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के संबोधन का विषय जीएसटी में सुधार हो सकता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों की बात की थी, जिसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो दरों (12% और 28%) को हटाने का फैसला लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाना

है, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। इन सुधारों से किसान, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी लाभान्वित होंगे। छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य आम लोगों की जिंदगी को सरल बनाना और छोटे व्यवसायों के लिए कारोबार का माहौल बेहतर करना है।\जीएसटी 2.0 के तहत कल से देशभर में नई दरें लागू होंगी। यह बदलाव नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी हो जाएगा, जिससे कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है। वर्तमान में, जीएसटी की दरें इस प्रकार हैं: 0% जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोजमर्रा की चीजों पर, 12% सामान्य सामान पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, और 28% लग्जरी/हानिकारक वस्तुओं पर। नए सिस्टम में 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी जाएंगी। मौजूदा जीएसटी ढांचे में सबसे अधिक राजस्व (65%) 18% टैक्स स्लैब से आता है, जबकि 28% वाले लग्जरी/हानिकारक सामान से 11%, 12% वाले स्लैब से 5%, और 5% वाले रोजमर्रा के सामान से 7% योगदान होता है। पीएम मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जीएसटी सुधारों को दिवाली तक लागू करने की बात कही गई थी।\प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि वे किन मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि, जीएसटी सुधारों पर चर्चा करने की संभावना प्रबल है। जीएसटी सुधारों का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को सरल, कुशल और पारदर्शी बनाना है। इसका लक्ष्य कर आधार को बढ़ाना, अनुपालन को बेहतर बनाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन सुधारों से उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकार सभी को लाभ होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से जीएसटी के बारे में और जानकारी मिलेगी, जिससे आम जनता और व्यवसायों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये बदलाव उनके लिए क्या मायने रखते हैं। यह भी उम्मीद की जा रही है कि इन सुधारों से देश में व्यापार करने में आसानी होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधारों से जुड़े सभी पहलुओं पर पीएम मोदी का संबोधन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है





