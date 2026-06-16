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पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया, कहा विश्वास की कमी से जूझ रही दुनिया

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पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया, कहा विश्वास की कमी से जूझ रही दुनिया
पीएम मोदीट्रंपग-7 समिट
📆16-06-2026 20:13:00
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन शहर में ग-7 समिट में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना भी दिखाया. पीएम मोदी ने कहा कि आज का विश्व पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है और एक-दूसरे पर निर्भर है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन शहर में ग-7 समिट में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना भी दिखाया.

पीएम मोदी ने कहा कि आज का विश्व पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है और एक-दूसरे पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि विश्वास कि तकनीक और सप्लाई चेन को हथियार के रूप में नहीं ग्लोबल गुड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. पीएम मोदी ने होर्मुज और उसके आसपास समंदर में भारतीय नाविकों की मौत पर सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं.

इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है. होर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा. भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी. ग्लोब मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है.

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, और नाविक बिना भय के अपना कार्य कर सकें

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पीएम मोदी ट्रंप ग-7 समिट विश्वास सुरक्षा नाविकों

 

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