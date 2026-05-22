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पीएम नरेन्द्र मोदी को हालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को बांग्लादेश-पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी

Crime News

पीएम नरेन्द्र मोदी को हालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को बांग्लादेश-पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी
CrimeThreatBomb
📆22-05-2026 14:26:00
📰Dainik Jagran
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पीएम नरेन्द्र मोदी को हालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम साव को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें सोशल मीडिया और फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विक्रम ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कारण उनकी हालमुड़ी की दुकान को देखने पीएम ने हालमुड़ी का मजा लिया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को बांग्लादेश-पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले झाड़ग्राम के विक्रम साव को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें सोशल मीडिया और फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई,सोशल मीडिया और फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली।विधान सभा चुनाव प्रचार के लिए जंगल महल अंतर्गत झाड़ग्राम आए पीएम ने विक्रम की दुकान पर झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साव को अब जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि उन्हें किसी अनजान नंबर से सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। उन्हें फोन और वीडियो कॉल करके भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विक्रम ने इस संबंध में झाड़ग्राम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसे देखते हुए झाड़ग्राम के पुलिस अधीक्षक मानव सिंगला ने कहा कि झालमुड़ी बेचने वाले को किसी अनजान फोन नंबर से सोशल मीडिया पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर धमकी दी गई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। बताते चलें कि विगत 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम ने विक्रम की दुकान से झालमुड़ी खरीदकर खाई थी। इस पर न सिर्फ राज्य की पॉलिटिक्स, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी हलचल मच गई थी। मोदी के झालमुड़ी खाने का सीन पल भर में सोशल मीडिया पर फैल गया। विक्रम भी रातों-रात सेलिब्रिटी बन गया और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक विक्रम की दुकान के आसपास हंगामा था। अब इस बार विक्रम की ज़िंदगी भी अपनी सामान्य लय में लौटने लगी थी। उस लय को धमकी भरे मैसेज ने बिगाड़ दिया। विक्रम ने आरोप लगाया कि सिर्फ मैसेज ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी अनजान नंबर से कॉल भी किया गया। कॉल बांग्लादेश या पाकिस्तान से आई थी। वह कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान से कॉल आई थी। उन्होंने नमस्ते से बातचीत शुरू की।जब मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझसे कहा गया कि वे मुझे बम से उड़ा देंगे। मूल रूप से पड़ोसी राज्य बिहार के गया का रहने वाला विक्रम कई सालों से अपने परिवार के साथ झाड़ग्राम शहर के स्टेशन पाड़ा में रह रहा है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को बांग्लादेश-पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले झाड़ग्राम के विक्रम साव को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें सोशल मीडिया और फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई,सोशल मीडिया और फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली।विधान सभा चुनाव प्रचार के लिए जंगल महल अंतर्गत झाड़ग्राम आए पीएम ने विक्रम की दुकान पर झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साव को अब जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि उन्हें किसी अनजान नंबर से सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। उन्हें फोन और वीडियो कॉल करके भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विक्रम ने इस संबंध में झाड़ग्राम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसे देखते हुए झाड़ग्राम के पुलिस अधीक्षक मानव सिंगला ने कहा कि झालमुड़ी बेचने वाले को किसी अनजान फोन नंबर से सोशल मीडिया पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर धमकी दी गई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। बताते चलें कि विगत 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम ने विक्रम की दुकान से झालमुड़ी खरीदकर खाई थी। इस पर न सिर्फ राज्य की पॉलिटिक्स, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी हलचल मच गई थी। मोदी के झालमुड़ी खाने का सीन पल भर में सोशल मीडिया पर फैल गया। विक्रम भी रातों-रात सेलिब्रिटी बन गया और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक विक्रम की दुकान के आसपास हंगामा था। अब इस बार विक्रम की ज़िंदगी भी अपनी सामान्य लय में लौटने लगी थी। उस लय को धमकी भरे मैसेज ने बिगाड़ दिया। विक्रम ने आरोप लगाया कि सिर्फ मैसेज ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी अनजान नंबर से कॉल भी किया गया। कॉल बांग्लादेश या पाकिस्तान से आई थी। वह कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान से कॉल आई थी। उन्होंने नमस्ते से बातचीत शुरू की।जब मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझसे कहा गया कि वे मुझे बम से उड़ा देंगे। मूल रूप से पड़ोसी राज्य बिहार के गया का रहने वाला विक्रम कई सालों से अपने परिवार के साथ झाड़ग्राम शहर के स्टेशन पाड़ा में रह रहा है

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