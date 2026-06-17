पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की

भारत और यूक्रेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के क旁 uk स rugby के दौरान मुलाकात किया। मुलाकात में दूसरे देशों के नेता भी शामिल थे। दोनों ने शांति और सहयोग पर जोर दिया और व्यापारिक संबंधों को वापस लाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। भारत और यूक्रेन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है और दोनों देश साझा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात किया। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ हुई बैठक के ठीक बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में एक बार फिर दोहराया कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहेगा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखेगा। हाल के समय में भारत और यूक्रेन के बीच काफी बातचीत और सहयोग बढ़ा है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में कहा कि दोनों इस बात पर सहमत हैं कि व्यापारिक संबंधों को युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस लाने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच 'सहयोग की बड़ी संभावना' है और वे पहले से ही संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, 'आज हमने इस बारे में बात की कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को और मजबूत बनाया जाए और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाया जाए। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन के साथ आपसी हित वाले संबंध विकसित करने में दिलचस्पी रखते हैं और मानते हैं कि यह साझेदारी हमारे लोगों को और मजबूत बना सकती है।' मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। जेलेंस्की ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'ऐसे कई अच्छे इंडस्ट्रियल और अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। हमने तय किया कि हमारी टीमें सभी जरूरी बातों पर मिलकर काम करेंगी।' प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच आखिरी बार सीधी बातचीत तब हुई थी, जब पिछले साल 30 अगस्त को उन्हें फोन किया था। यह मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन के क旁 uk के बाद हुई, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत आमंचित देशों में से एक है जो इस सम्मेलन में भाग ले रहा है.

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