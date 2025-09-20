पीएम मोदी गुजरात में 34,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहाँ वे 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी शामिल है।

मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर के जवाहर मैदान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहाँ वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर, पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे और 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाह ों का आधुनिकीकरण और

जलमार्गों का विस्तार शामिल है। पीएम मोदी का यह दौरा गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो राज्य में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को गति देगा।\इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समुद्री क्षेत्र में होने वाले विकास पर केंद्रित है। पीएम मोदी 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिनमें प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इस पहल के तहत, पीएम मोदी मुंबई के इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल साल 2018 में बनना शुरू हुआ था और लगभग 4.15 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें 300 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है और यह एक समय में दो क्रूज जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, पीएम मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एक नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) में एक नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं, गुजरात में टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, और कामराजर बंदरगाह (एन्नोर, तमिलनाडु), चेन्नई बंदरगाह, कार निकोबार द्वीप, दीनदयाल बंदरगाह (कांडला) में आधुनिकीकरण परियोजनाएं और पटना और वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।\प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 26,354 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह अवसंरचना, सड़क मार्ग, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी। यह परियोजनाएं राज्य में संपर्क और व्यापार मार्गों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जो एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के रूप में परिकल्पित है। यह शहर टिकाऊ औद्योगिकीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित होगा। यह दौरा गुजरात में विकास को एक नई दिशा देगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार की विकास योजनाओं को प्रदर्शित करता है और देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विकास परियोजनाएं मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बंदरगाह

