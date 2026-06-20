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पीएम मोदी कलकत्ता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी भी शामिल

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पीएम मोदी कलकत्ता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी भी शामिल
पीएम मोदीसुवेंदु अधिकारीअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
📆20-06-2026 10:45:00
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21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पradhanamantri नarendra मोदी कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करेंगे। पradhanamantri के साथ बंगाल के मुखिया सुवेंदु अधिकारी भी आसन लगाएंगे, जो राजनीतिक महत्व देने वाला मिलन है। रेड रोड पर पूरा कार्यक्रम सजाया गया है और 35 हजार लोग भाग लेंगे। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक लोग योग करने की उम्मीद है। योग दिवस शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को पradhanamantri नrende मोदी कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग कार्यक्रम में संतुलित होगे। पradhanamantri के साथ बंगाल के नए मुखिया सुवेंदु अधिकारी भी आसन लगाएंगे। रेड रोड का इतिहास राजनीति क आंदोलनों और सांस्कृतिक इवेंट्स का गवाह रहा है, और अब यह स्थान 'भगवा योग' के रंग में सजाए जा रहे हैं। पradhanamantri और बंगाल के मुखिया के साथ आए साथ यह पहली बार है जब नई सरकार के बाद दोनों ने एक बड़े सार्वजनिक मंच साझा किया, जिसका राजनीति क महत्व स्पष्ट है। कार्यक्रम के लिए पूरे रेड रोड को सजाया गया है, एक भव्य स्टेज तैयार किया गया है, और पradhanamantri और 35 हजार लोगों का योग कार्यक्रम स्टेज पर होगा। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों में से कुछ सांसद भी इस योग दिवस में शामिल होने की संभावना है। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक लोग योग करने की उम्मीद है, जबकि शहर में 10 लाख लोग भाग लेंगे। योग दिवस शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती और आध्यात्मিক शान्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित है, जो लचीलापन, ताकत और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यह दिन दुनिया भर में सभी आवक, पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयता वाले लोगों को एक साथ लाता है, और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है.

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