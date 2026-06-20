पीएम मोदी कलकत्ता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी भी शामिल

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पradhanamantri नarendra मोदी कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करेंगे। पradhanamantri के साथ बंगाल के मुखिया सुवेंदु अधिकारी भी आसन लगाएंगे, जो राजनीतिक महत्व देने वाला मिलन है। रेड रोड पर पूरा कार्यक्रम सजाया गया है और 35 हजार लोग भाग लेंगे। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक लोग योग करने की उम्मीद है। योग दिवस शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को पradhanamantri नrende मोदी कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग कार्यक्रम में संतुलित होगे। पradhanamantri के साथ बंगाल के नए मुखिया सुवेंदु अधिकारी भी आसन लगाएंगे। रेड रोड का इतिहास राजनीति क आंदोलनों और सांस्कृतिक इवेंट्स का गवाह रहा है, और अब यह स्थान 'भगवा योग' के रंग में सजाए जा रहे हैं। पradhanamantri और बंगाल के मुखिया के साथ आए साथ यह पहली बार है जब नई सरकार के बाद दोनों ने एक बड़े सार्वजनिक मंच साझा किया, जिसका राजनीति क महत्व स्पष्ट है। कार्यक्रम के लिए पूरे रेड रोड को सजाया गया है, एक भव्य स्टेज तैयार किया गया है, और पradhanamantri और 35 हजार लोगों का योग कार्यक्रम स्टेज पर होगा। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों में से कुछ सांसद भी इस योग दिवस में शामिल होने की संभावना है। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक लोग योग करने की उम्मीद है, जबकि शहर में 10 लाख लोग भाग लेंगे। योग दिवस शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती और आध्यात्मিক शान्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित है, जो लचीलापन, ताकत और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यह दिन दुनिया भर में सभी आवक, पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयता वाले लोगों को एक साथ लाता है, और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को पradhanamantri नrende मोदी कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग कार्यक्रम में संतुलित होगे। पradhanamantri के साथ बंगाल के नए मुखिया सुवेंदु अधिकारी भी आसन लगाएंगे। रेड रोड का इतिहास राजनीतिक आंदोलनों और सांस्कृतिक इवेंट्स का गवाह रहा है, और अब यह स्थान 'भगवा योग' के रंग में सजाए जा रहे हैं। पradhanamantri और बंगाल के मुखिया के साथ आए साथ यह पहली बार है जब नई सरकार के बाद दोनों ने एक बड़े सार्वजनिक मंच साझा किया, जिसका राजनीतिक महत्व स्पष्ट है। कार्यक्रम के लिए पूरे रेड रोड को सजाया गया है, एक भव्य स्टेज तैयार किया गया है, और पradhanamantri और 35 हजार लोगों का योग कार्यक्रम स्टेज पर होगा। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों में से कुछ सांसद भी इस योग दिवस में शामिल होने की संभावना है। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक लोग योग करने की उम्मीद है, जबकि शहर में 10 लाख लोग भाग लेंगे। योग दिवस शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती और आध्यात्मিক शान्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित है, जो लचीलापन, ताकत और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यह दिन दुनिया भर में सभी आवक, पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयता वाले लोगों को एक साथ लाता है, और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पीएम मोदी सुवेंदु अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रेड रोड कलकत्ता बंगाल योग कार्यक्रम राजनीतिक इवेंट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

क्या दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन के 35 सालों ने | DW | 21.08.2020बांध परियोजनाओं के खिलाफ पूरी दुनिया में अहिंसक संघर्ष का प्रतीक बन चुके नर्मदा बचाओ आंदोलन को 35 साल पूरे हो चुके हैं. बीते साढ़े तीन दशकों में उसने दूसरे आंदोलनों को प्रेरणा दी है, लेकिन खुद पस्त भी दिख रही है.

Read more »

ऑस्ट्रेलिया-कनाडा में 18 साल तो चिली में 35 है चुनाव लड़ने की मिनिमम एज, भारत में 21 करने की उठी डिमांडआम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की. पिछले साल एक संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सात साल कम करने की वकालत की थी.

Read more »

पटना से बिहार के 21 शहरों के लिए चलेंगी 35 डीलक्स बसें, देखें रूट चार्टBihar Bus Service : बिहार में परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। परिवहन निगम के बेड़े में 43 नई डीलक्स बसें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें 21 शहरों को जोड़ेंगी। पटना से देवघर, मुंगेर, भागलपुर जैसे शहरों के लिए बस सेवा शुरू...

Read more »

उ.प्र के रहमानखेड़ा में बाघ के दहशत के चलते काकोरी के 21 गांव खुली जेल बनेउत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में 35 दिनों से भटक रहे बाघ के कारण काकोरी के 21 गांवों में दहशत और भय का माहौल छा गया है।

Read more »

F-35 से पहले F-21 खरीदे भारत... लॉकहीड के सीईओ का संदेश, क्या डील करेगी मोदी सरकारअमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने कहा है कि भारत को F-35 खरीदने से पहले F-21 खरीदना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी F-35 को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। कंपनी खाड़ी देशों को भी F-35 बेच सकती...

Read more »

अभिषेक शर्मा की कहानी: 'तू नहीं खेला लेकिन तेरा बेटा ज़रूर इंडिया खेलेगाटी20 करियर में 21 मैच, 35 से ज़्यादा एवरेज और 200 के क़रीब स्ट्राइक रेट, इस खिलाड़ी पर पूरी दुनिया की नज़र क्यों टिकी है.

Read more »