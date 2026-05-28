पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? अनुमानित समय-सारणी और केवाईसी की तैयारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के भुगतान का अनुमानित समय, केवाईसी प्रक्रिया के महत्व और भुगतान के सुनिश्चित होने के कदमों की जानकारी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत अब किसानों को मिलने वाली 23वीं किस्त की घोषणा की प्रतीक्षा कई किसानों ने कर रखी है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कृषक मिलिजुली को सालाना छः हजार रूपए की सहायता प्रदान करना है। इस निधि को एक बार में नहीं बल्कि वर्ष में तीन समान भागों में वितरित किया जाता है, प्रत्येक किस्त दो हजार रूपए की होती है, जो सीधे लाभार्थी के लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब तक इस योजना की 22 किस्तें बिना किसी बड़े झंझट के किसानों तक पहुँचाई जा चुकी हैं और इस क्रम में 23वीं किस्त के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले चार महीनों में इस योजना के तहत दो हजार रूपए की दूसरी किस्त जारी की थी, और इस बीच से चार महीने बीत चुके हैं। अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 23वीं किस्त का भुगतान जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। हालांकि, अब तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसान मित्रों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी अपडेट्स पर नज़र रखें। जब भी सरकार इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी करेगी, राशि स्वचालित रूप से लिंक्ड बैंक खाते में जमा हो जाएगी। किसानों को यह भी याद रखना चाहिए कि यदि वे इस योजना के पात्र हैं तो उन्हें अपनी ई- केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि केवाईसी पूरी न होने की स्थिति में कोई भी भुगतान उनके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। ई- केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी डीडीआरएफ (डिप्लॉयमेंट एन्क्लोजर) कार्यालय पर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसमें केवल आधार संख्या, पैन विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी को अपडेट कर लें, ताकि अगले भुगतान के समय उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन का सामना न करना पड़े.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत अब किसानों को मिलने वाली 23वीं किस्त की घोषणा की प्रतीक्षा कई किसानों ने कर रखी है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कृषक मिलिजुली को सालाना छः हजार रूपए की सहायता प्रदान करना है। इस निधि को एक बार में नहीं बल्कि वर्ष में तीन समान भागों में वितरित किया जाता है, प्रत्येक किस्त दो हजार रूपए की होती है, जो सीधे लाभार्थी के लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब तक इस योजना की 22 किस्तें बिना किसी बड़े झंझट के किसानों तक पहुँचाई जा चुकी हैं और इस क्रम में 23वीं किस्त के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले चार महीनों में इस योजना के तहत दो हजार रूपए की दूसरी किस्त जारी की थी, और इस बीच से चार महीने बीत चुके हैं। अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 23वीं किस्त का भुगतान जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। हालांकि, अब तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसान मित्रों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी अपडेट्स पर नज़र रखें। जब भी सरकार इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी करेगी, राशि स्वचालित रूप से लिंक्ड बैंक खाते में जमा हो जाएगी। किसानों को यह भी याद रखना चाहिए कि यदि वे इस योजना के पात्र हैं तो उन्हें अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि केवाईसी पूरी न होने की स्थिति में कोई भी भुगतान उनके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी डीडीआरएफ (डिप्लॉयमेंट एन्क्लोजर) कार्यालय पर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसमें केवल आधार संख्या, पैन विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी को अपडेट कर लें, ताकि अगले भुगतान के समय उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन का सामना न करना पड़े





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PM Kisan किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त केवाईसी कृषि योजना

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