पीएम मोदी सिक्किम में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। वे राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और 4000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य सिक्किम के विकास को गति देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। वे सोमवार को गंगटोक पहुंचे और मंगलवार को राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 4000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में नामची में 100 बेड का अस्पताल, देओराली में 30 बेड का अस्पताल, तीस्ता नदी पर दो डबल-लेन स्टील पुल और गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यह दौरा सिक्किम के विकास को गति देने और राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से है। सिक्किम का भारत में विलय एक जटिल प्रक्रिया थी, जो 1950 में भारत- सिक्किम शांति समझौते के साथ शुरू हुई थी। इस समझौते के तहत, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना, और भारत ने इसकी सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी संभाली। 1967 में चीनी सेना ने नाथू-ला के रास्ते सिक्किम में घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इसके बाद, सिक्किम के राजा चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने भूटान जैसे दर्जे की मांग की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, रॉ के चीफ आर.

एन.

काओ ने 'जनमत' और ‘ट्विलाइट’ नामक ऑपरेशन शुरू किए। 1975 में, एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को विश्वगुरु बनने की अपनी दृढ़ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राम मंदिर के निर्माण को लेकर संदेह थे, उसी तरह भारत के विश्वगुरु बनने का लक्ष्य भी अब निश्चित है। अन्य खबरों में, बंगाल बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, और आगरा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। मानसून से पहले नालों की सफाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं, और पंजाब में 4 दिनों के लिए हीट वेव और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। जनगणना का कार्य भी जारी है, जिसमें अब तक 1 करोड़ 20 लाख घरों की लिस्टिंग की जा चुकी है





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