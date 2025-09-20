पीएम मोदी ने भावनगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी निर्भरता को कम करना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में 34200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया।\ भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों से बच्चों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स को इकट्ठा करने को कहा जो बच्चों द्वारा उपहार के स्वरूप में लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत विश्वबंधु की भावना

के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन, निर्भरता के दुश्मन को हराना होगा। हमें इसे हमेशा दोहराना होगा। जितनी ज़्यादा विदेशी निर्भरता होगी, देश की विफलता उतनी ही ज़्यादा होगी। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। हम 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। हम देश के विकास के संकल्प को दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ सकते। हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते... सौ दुखों की एक ही दवा है और वह है आत्मनिर्भर भारत... पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सारी क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आजादी के 6-7 दशक बाद भी भारत को वह सफलता नहीं मिली जिसका वह हकदार था। इसके दो बड़े कारण थे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस-कोटा राज में उलझाए रखा, उसे विश्व बाजार से अलग-थलग रखा। और फिर, जब वैश्वीकरण का दौर आया, तो आयात का ही रास्ता अपनाया गया। हजारों, लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के युवाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया।\प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर में संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और विदेशी निर्भरता को कम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, जिसके शासनकाल में देश को लाइसेंस-कोटा राज में उलझाए रखा गया और वैश्विक बाजार से अलग-थलग रखा गया। मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही देश की सफलता की कुंजी है और भारत को दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ, मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से भारत दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।





नरेंद्र मोदी भावनगर विकास परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत गुजरात कांग्रेस

