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पीएम मोदी के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर विदेशी नेताओं की बधाई

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पीएम मोदी के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर विदेशी नेताओं की बधाई
पीएम मोदी12 वर्षऐतिहासिक उपलब्धि
📆10-06-2026 15:34:00
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भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर विदेशी मित्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। मालदीव, केन्या, अमेरिका, इजरायल और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेताओं ने उनके नेतृत्व की प्रशंसा की और भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष ों के लिए लगातार तीन कार्यकालों के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कुल 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा किया। इस महत्वपूर्ण माइलस्‍टोन पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तस्‍वीरें साझा करते हुए शुभकामनाएं जताईं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ.

मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुटो ने मोदी के सफर को समर्पण, दृढ़ता और सार्वजनिक सेवा का प्रमाण बताते हुए कहा कि केन्या भारत के साथ अपनी मजबूत साझेदारी को महत्व देता है। अमेरिका की ओर से रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने मोदी के नेतृत्व को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला रहा है। उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका-भारत की साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने मोदी को इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की तरह कई बड़े सुधारों के जरिए भारीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मोदी को एक सच्चे राजनेता बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में देश की साख को बदल दिया है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विभिन्न देशों के नेता और दूतों ने मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने उनके द्वारा किये गए सुधारों और विकास के कार्यों की सराहना की। विदेशी मित्रों ने भारत के साथ साझेदारी को और गहरा करने की आशा व्यक्त की। यह बधाई संदेश दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर वाईटल इंटरैक्शन के माध्यम से प्रसारित हुए हैं, जो मोदी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और गINATION को दर्शाते हैं। भारत के लिए यह एक अभूतपूर्व माइलस्टोन है जो लोकतंत्र में जनता का भरोसा और नेतृत्व की सिद्धियों का प्रमाण है

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पीएम मोदी 12 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धि विदेशी नेता बधाई भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी

 

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