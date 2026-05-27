पीएम मोदी की अपील: भीषण गर्मी में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया। सरकार ने राज्यों को हीटवेव प्रबंधन योजना सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मद्देनजर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'भीषण गर्मी में सावधानी बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें।' उन्होंने आगे कहा कि सरकार गर्मी से राहत के लिए हर संभव कदम उठा रही है और अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी की यह अपील ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीना, हल्के रंग के कपड़े पहनना और बाहर निकलने पर छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, चिलचिलाती धूप में बेवजह घर से बाहर न निकलें और खुद को हाइड्रेट रखें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने आसपास के लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय बताएं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें। सरकार ने राज्यों को हीटवेव प्रबंधन योजना को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में तैयारियों को बढ़ाया गया है और ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने गर्मी से निपटने के लिए विशेष कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीटवेव का प्रभाव अधिक है। वहां सरकारी विभागों ने एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। किसानों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि गर्मी का यह दौर कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है, लेकिन सावधानी से हम इस खतरे से बच सकते हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, क्योंकि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है। पीएम मोदी की अपील पर नागरिकों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लोग जागरूकता फैला रहे हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी बीमार लोगों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गर्मी से राहत के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें और एसी या कूलर का उपयोग करें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे हीट स्ट्रोक के अधिक जोखिम में हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। पीएम मोदी की अपील से जनता में जागरूकता आई है और लोग गर्मी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में तापमान में कोई खास कमी होने की संभावना नहीं है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रेलवे और बस स्टैंड पर भी पानी की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे सरकारी एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक जोखिम न लें। गर्मी से बचाव के ये उपाय ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं। इस भीषण गर्मी में केवल सावधानी ही हमारा ढाल है। पीएम मोदी की अपील ने लोगों को जागरूक किया है और अब हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मद्देनजर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'भीषण गर्मी में सावधानी बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें।' उन्होंने आगे कहा कि सरकार गर्मी से राहत के लिए हर संभव कदम उठा रही है और अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी की यह अपील ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीना, हल्के रंग के कपड़े पहनना और बाहर निकलने पर छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, चिलचिलाती धूप में बेवजह घर से बाहर न निकलें और खुद को हाइड्रेट रखें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने आसपास के लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय बताएं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें। सरकार ने राज्यों को हीटवेव प्रबंधन योजना को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में तैयारियों को बढ़ाया गया है और ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने गर्मी से निपटने के लिए विशेष कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीटवेव का प्रभाव अधिक है। वहां सरकारी विभागों ने एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। किसानों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि गर्मी का यह दौर कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है, लेकिन सावधानी से हम इस खतरे से बच सकते हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, क्योंकि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है। पीएम मोदी की अपील पर नागरिकों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लोग जागरूकता फैला रहे हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी बीमार लोगों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गर्मी से राहत के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें और एसी या कूलर का उपयोग करें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे हीट स्ट्रोक के अधिक जोखिम में हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। पीएम मोदी की अपील से जनता में जागरूकता आई है और लोग गर्मी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में तापमान में कोई खास कमी होने की संभावना नहीं है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रेलवे और बस स्टैंड पर भी पानी की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे सरकारी एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक जोखिम न लें। गर्मी से बचाव के ये उपाय ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं। इस भीषण गर्मी में केवल सावधानी ही हमारा ढाल है। पीएम मोदी की अपील ने लोगों को जागरूक किया है और अब हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए
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