पीएम मोदी का सिक्किम और यूपी दौरा: विकास परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम और कल से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोनों राज्यों को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम और कल से उत्तर प्र देश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनका उद् देश ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और विकास को गति देना है। सिक्किम में प्रधानमंत्री मोदी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण पुलों की आधारशिला रखेंगे। ये पुल तीस्ता नदी पर बने हैं और नामची तथा गंगटोक जिलों को आपस में जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, वे किचुदुमरा से बिरधांग होते हुए नामची तक जाने वाली सड़क के विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सिक्किम में परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम को विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेंगे। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। वे नामची के यांगांग में 100 बेड वाले एक आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे, जो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, वे एनआईटी देओराली में 30 बेड वाले एक अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सिक्किम में प्रधानमंत्री का दौरा राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में सहायक होगा। 27 अप्रैल को दोपहर लगभग तीन बजे गंगटोक पहुंचने के बाद, 28 अप्रैल को सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे। यह ऑर्किडेरियम राज्य की समृद्ध पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करता है और इसे स्वर्णजयंती मैत्री मंजरी पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उत्तर प्र देश में, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वाराणसी में एक महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, जो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। वे दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों से दोनों शहरों के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाया जा सकेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बुधवार को, प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसके बाद, वे हरदोई जाएंगे, जहां वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का और हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जिसे लगभग 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 10-12 घंटे से घटकर करीब छह घंटे रह जाएगा, जिससे परिवहन और व्यापार में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.

5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने और राज्य को एक आधुनिक और समृद्ध राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह दौरा न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है





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