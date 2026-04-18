पीएम मोदी के राष्ट्र संबोधनों का सिलसिला: नोटबंदी से कोरोना काल तक, प्रमुख मुद्दे और समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई बार देश को संबोधित किया है। यह लेख उनके प्रमुख राष्ट्र संबोधनों, उनके पीछे के उद्देश्यों और उन महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिन पर उन्होंने प्रकाश डाला है, जिनमें नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला, और कोरोना महामारी जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन एक महत्वपूर्ण घटना है, जो अक्सर देश के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है। देश के वर्तमान प्रधानसेवक के रूप में, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राष्ट्र को संबोधित किया है, जिनमें से प्रत्येक संबोधन ने देश की दिशा और जनता की अपेक्षाओं को आकार देने में भूमिका निभाई है। यह जानना उत्सुकता का विषय है कि प्रधानमंत्री कितनी बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं और प्रत्येक संबोधन के पीछे क्या उद् देश ्य रहे हैं। उनकी

पिछली प्रमुख संबोधनों की बात करें तो, नोटबंदी की घोषणा एक ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 8 नवंबर 2016 को, प्रधानमंत्री ने काले धन, आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली नोटों के प्रसार से लड़ने के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। यह एक साहसिक कदम था जिसने वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया और इस पर गहन बहस छिड़ गई। इसके बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2016 में एक संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की वीरता और देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसी तरह, उरी हमले के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर देश को आश्वस्त करने के लिए भी उन्होंने देश को संबोधित किया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद भी राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा के दृढ़ संकल्प को दोहराया। कोरोना महामारी के दौर में, प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधन और भी महत्वपूर्ण हो गए। मार्च 2020 में, उन्होंने 'जनता कर्फ्यू' का आह्वान किया, जो लोगों को स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित करने का एक अनूठा तरीका था। इसके बाद, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना था। महामारी के दौरान, उन्होंने कई बार देश को संबोधित किया, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने, राहत पैकेजों की घोषणा करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। टीकाकरण अभियान की शुरुआत की घोषणा भी उनके एक महत्वपूर्ण संबोधन का हिस्सा थी। इन संबोधनों के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने न केवल महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, बल्कि जनता में विश्वास जगाने और एकजुटता का संदेश देने का भी प्रयास किया। प्रत्येक संबोधन एक विशिष्ट संदर्भ में हुआ, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हो, या एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट का सामना हो। इन संबोधनों की संख्या और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे, देश के सामने आने वाली चुनौतियों और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण पैमाना प्रदान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उनके संबोधन अक्सर उन मुद्दों पर केंद्रित होते हैं जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। चाहे वह आर्थिक नीतियां हों, सामाजिक मुद्दे हों, या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हों, प्रधानमंत्री ने अपनी संवाद शैली के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की है। इन संबोधनों को अक्सर बड़ी संख्या में दर्शक मिलते हैं, जो उनकी बातों में गहरी रुचि दिखाते हैं। इन संबोधनों का विश्लेषण करने से हमें देश की विकास यात्रा और उन प्रमुख मोड़ों को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने भारत को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। यह सिलसिला आज रात के संबोधन के साथ जारी रहेगा, जो निश्चित रूप से उन मुद्दों पर प्रकाश डालेगा जो वर्तमान में देश के लिए सर्वोपरि हैं





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