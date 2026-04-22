पीएम मोदी को ‘आतंकवादी’ कहने पर चुनाव आयोग की खरगे को नोटिस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘आतंकवादी’ टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और माफी की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिए गए ‘आतंकवादी’ जैसे विवाद ास्पद बयान ने भारतीय राजनीति में एक गंभीर तूफान खड़ा कर दिया है। इस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया है और कांग्रेस अध्यक्ष को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के शीर्ष नेताओं ने खरगे के बयान की तीखी आलोचना की है, इसे अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खरगे से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और इसके लिए क्या उचित कारण थे। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें खरगे के बयान को आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया था। भाजपा का आरोप है कि खरगे का बयान न केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अनादरपूर्ण है, बल्कि यह देश की जनता के लिए भी अपमानजनक है। पार्टी ने आयोग से खरगे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। भाजपा ने यह भी मांग की है कि खरगे के बयान के प्रसार को तत्काल रोका जाए और मीडिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे हटाने के निर् देश दिए जाएं। पार्टी का मानना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के बयानों पर सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि वह खरगे के बयान की निष्पक्ष जांच करे और उचित कार्रवाई करे। मल्लिकार्जुन खरगे ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘आतंकवादी’ शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अन्नाद्रमुक (AIADMK) मोदी जैसे व्यक्ति के साथ कैसे जा सकती है?

वह आतंकी हैं, समानता में विश्वास नहीं करते। इस बयान के बाद विवाद बढ़ने पर खरगे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा। उनका कहना था कि मोदी लोगों को डराते हैं और उनकी राजनीति भय पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। खरगे ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय का विस्तार बन गया है और वह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने में विफल हो रहा है। हालांकि, उनकी सफाई के बावजूद भाजपा ने उनकी माफी की मांग जारी रखी है, यह कहते हुए कि उनका बयान देश का अपमान है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय राजनीति में गरमाहट ला दी है और आने वाले दिनों में इसके और भी राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक संवाद की मर्यादा और जिम्मेदारी के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में, राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ तीखे बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने और मर्यादित भाषा का उपयोग करने की चेतावनी दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करे और उचित कार्रवाई करे। इससे जनता का विश्वास बना रहेगा और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक संवाद में संयम और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक बहस मुद्दों पर आधारित हो और व्यक्तिगत हमलों से मुक्त हो





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