पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून को, बैंक खुले रहेंगे, किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2020 को शनिवार के दिन जारी होगी। महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर क्षेत्र से करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये का हस्तांतरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2020 को शनिवार के दिन जारी की जाएगी। इस किस्त के तहत पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र से करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2- 2 हजार रुपये की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इस हस्तांतरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण 20 जून दिनांक को बैंक खुले रहेंगे । इसलिए किसान आप अपने बैंक या एटीएम मशीनों से सीधे उस दिन पैसे निकाल सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी किसान अपने खाते में आए पैसे को यूपीआई के जरिए भी निकाल सकते हैं। इस किस्त से लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक कुल 9.

44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 4.28 लाख करोड़ रुपये तक का हस्तांतरण हो चुका है





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पीएम किसान योजना 23वीं किस्त 20 जून 2020 बैंक खुले रहेंगे 2 हजार रुपये

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