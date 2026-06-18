पीएमएस चुनाव: 22 जून को सीसीटीवी निगरानी में होंगे, 8,254 नियमित चिकित्सक मतदान करेंगे

उत्तर प्रदेश के प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन के चुनाव 22 जून को सीक्योरिटी कैमरा निगरानी में होंगे, जिसमें राज्य के 8,254 नियमित चिकित्सक मतदान करेंगे। 2026-27 की कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए कुल 45 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष (सामान्य, मुख्यालय, महिला), अपर महामंत्री, वित्त सचिव और संपादक पदों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव परिणाम 26 जून तक घोषित किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) एसोसिएशन के चुनाव 22 जून को सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण चुनाव में राज्य के 8,254 नियमित चिकित्सक मतदान के अधिकारी होंगे। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर पहली बार सीसीटीवी (सीक्योरिटी कैमरा) लगाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और नियमाला का पालन सुनिश्चित होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.

गयासुद्दीन के अनुसार, मतदान लखनऊ में राज्य चिकित्सा विधि प्रकोष्ठ कार्यालय और जिला मुख्यालयों पर सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक होगा। मतपत्र भी सीसीटीवी की नजर में खोले जाएंगे, और मतदान समाप्त होने पर मतपेटियों को लखनऊ स्थित पीएमएस भवन लाया जाएगा। परिणाम 26 जून को घोषित किए जाएंगे। इस वर्ष वर्ष 2026-27 की कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए कुल 45 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रत्यक्ष दस्तावेज प्रणाली (ईवीएम) के तहत होगा, जिसमें सीसीटीवी की निगरानी में मतदान और गिनती का कार्य किया जाएगा। पीएमएस चुनाव में केवल नियमित चिकित्सकों को ही मतदान का अधिकार होगा; संविदा पर कार्यरत और पुनर्नियोजन पर कार्यरत चिकित्सक इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस पहचान के लिए नियमित चिकित्सकों को अपना पंजीकरण संख्या और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पदों के अनुसार प्रत्याशियों की संख्या इस प्रकार है: अध्यक्ष पद के लिए सात प्रत्याशी, महामंत्री पद के लिए छह प्रत्याशी, उपाध्यक्ष (सामान्य) के तीन पदों के लिए एकदाता बने 11 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष (मुख्यालय) के लिए दो प्रत्याशी, और उपाध्यक्ष (महिला) के एक पद के लिए चार महिला चिकित्सक प्रत्याशी (एक बुलंदशहर से और तीन लखनऊ से) उम्मीदवार रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अपर महामंत्री, वित्त सचिव और संपादक के प्रत्येक पद के लिए पांच-पankind उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रक्रिया में प्रत्येक प्रत्याशी का विशिष्ट चुनाव चिह्न होगा और मतदान गोष्ठी के दौरान सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जारी रहेगी। निर्वाचन अधिकारी डा.

गयासुद्दीन ने कहा कि इस बार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी की निगरानी लागू की गई है, जिससे चुनाव परिणाम विश्वासयोग्य और निष्पक्ष प्रतीत होंगे। सभी प्रत्याशी और मतदाताओं से नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया गया है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पीएमएस चुनाव सीसीटीवी निगरानी नियमित चिकित्सक मतदान लखनऊ 2026-27 कार्यकारिणी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UGC NET Admit Card: यूजीसी नेट का प्रवेश पत्र जारी, तुरंत इस लिंक से करें डाउनलोड; 22 से 30 जून तक परीक्षाUGC NET Admit Card 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 22 जून से 30 जून 2026 के

Read more »

UKSSSC Recruitment 2026: कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन 22 जून से स्टार्ट, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका - uksssc recruitment 2026 registration start from 22 june for the post of kanisth sahayak and stenographer grade1 post and graduate candidate can applyउत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन 22 जून से शुरू होने वाले हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

Read more »

नेपाल में 16 वर्षीय किशोर का अपहरण, पांच भारतीय गिरफ्तार; 22 लाख की फिरौती मांगने का आरोप - nepal-kidnapping-5-indians-arrested-rs-22-lakh-ransom-demandedनेपाल के चितवन से अगवा 16 वर्षीय किशोर को काठमांडू के एक होटल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 22 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले पांच भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

Read more »

UP Weather Today, 18 June: मॉनसून के लिए अभी कीजिए इंतजार, सोनभद्र से हो सकती है एंट्री, प्रयागराज में यलो अलर्टUttar Pradesh Aaj Ka Mausam, 18 June 2026: उत्‍तर प्रदेश में 22 या 23 जून को सोनभद्र के रास्‍ते मॉनसून आने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है।

Read more »

Himachal Weather: हिमाचल में 22 जून तक आंधी-बारिश का अलर्ट, तीन दिन ओलावृष्टि की चेतावनी - himachal weather thunderstorm and rain alert in himachal till june 22 hailstorm warning for three daysहिमाचल प्रदेश में 22 जून तक तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18-19 जून के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे बागवानी फसलों को नुकसान की आशंका है।

Read more »

Surya Gochar: राहु के नक्षत्र में सूर्य, 22 जून से 4 राशियों की बदल जाएगी तकदीर!Surya Gochar:सूर्य का गोचर राहु के नक्षत्र में होने वाला है. जानें 22 जून 2026 से किन 4 राशियों की किस्मत पलटने वाली है और इस बदलाव का आपकी राशि पर क्या असर होगा.

Read more »