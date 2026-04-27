पीएम मोदी की बैरकपुर रैली: बंगाल में परिवर्तन की लहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान निर्धारित है, जिसके चलते आज चुनाव ी प्रचार का अंतिम दिन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के उम्मीदवारों के समर्थन में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक विशाल चुनाव ी रैली को संबोधित किया। यह रैली न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैरकपुर की धरती को याद करते हुए कहा कि 1957 में इसी पवित्र भूमि ने भारत की आजादी की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज, यह धरती पश्चिम बंगाल में सकारात्मक परिवर्तन लाने के मार्ग को और अधिक प्रशस्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 4 मई को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों के बाद उन्हें बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों का उत्साह और समर्थन उन्हें इस विश्वास से भर देता है। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जो दूर-दूर से सुबह-सुबह उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह बंगाल में उनकी अंतिम सभा है और उन्होंने जहां-जहां दौरा किया, वहां बंगाल के लोगों का जो मिजाज देखा, उससे उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी इस चुनाव में विजयी होगी। उन्होंने अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्साह उन्हें और भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे पिछले तीन-चार दशकों से देश के कोने-कोने में यात्रा कर रहे हैं। राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने के बाद, उन्होंने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हर जिम्मेदारी को निभाया है। उन्होंने दिन-रात और मौसम की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने के बाद से उन्हें लोगों के बीच रहने में सुख मिलता है और वे उन्हें अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह रोड शो एक राजनीति क कार्यक्रम से बढ़कर एक तीर्थ यात्रा के समान था। प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली के भक्तों के बीच जाने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मां काली ने उन्हें निरंतर नई ऊर्जा से भर दिया है। उन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पहले किए गए 11 दिनों के अनुष्ठान और व्रत का भी उल्लेख किया। उन्होंने दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में जाकर देवी-देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें भी वैसी ही अनुभूति हो रही है, जैसी किसी देवी मंदिर के दर्शन से होती है। उन्होंने बंगाल की रैलियों और रोड शो में मिले अपनत्व भरे संदेशों की सराहना की और कहा कि उन्हें तरह-तरह की तस्वीरें मिली हैं जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे रैलियों और रोड शो के बाद रात में देर होने तक भी उन चित्रों को ध्यान से देखते हैं और उनके पीछे छिपे कलाकारों के भावों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के संदेशों और पत्रों को पढ़ने की बात कही, जिनमें उनके दर्द और उनके लिए दुआएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बंगाल के विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे राज्य को एक नया भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों से बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया, ताकि राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बंगाल के लोगों के सपनों को साकार करने और राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान निर्धारित है, जिसके चलते आज चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवारों के समर्थन में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। यह रैली न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैरकपुर की धरती को याद करते हुए कहा कि 1957 में इसी पवित्र भूमि ने भारत की आजादी की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज, यह धरती पश्चिम बंगाल में सकारात्मक परिवर्तन लाने के मार्ग को और अधिक प्रशस्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 4 मई को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों के बाद उन्हें बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों का उत्साह और समर्थन उन्हें इस विश्वास से भर देता है। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जो दूर-दूर से सुबह-सुबह उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह बंगाल में उनकी अंतिम सभा है और उन्होंने जहां-जहां दौरा किया, वहां बंगाल के लोगों का जो मिजाज देखा, उससे उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी इस चुनाव में विजयी होगी। उन्होंने अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्साह उन्हें और भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे पिछले तीन-चार दशकों से देश के कोने-कोने में यात्रा कर रहे हैं। राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने के बाद, उन्होंने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हर जिम्मेदारी को निभाया है। उन्होंने दिन-रात और मौसम की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने के बाद से उन्हें लोगों के बीच रहने में सुख मिलता है और वे उन्हें अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह रोड शो एक राजनीतिक कार्यक्रम से बढ़कर एक तीर्थ यात्रा के समान था। प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली के भक्तों के बीच जाने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मां काली ने उन्हें निरंतर नई ऊर्जा से भर दिया है। उन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पहले किए गए 11 दिनों के अनुष्ठान और व्रत का भी उल्लेख किया। उन्होंने दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में जाकर देवी-देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें भी वैसी ही अनुभूति हो रही है, जैसी किसी देवी मंदिर के दर्शन से होती है। उन्होंने बंगाल की रैलियों और रोड शो में मिले अपनत्व भरे संदेशों की सराहना की और कहा कि उन्हें तरह-तरह की तस्वीरें मिली हैं जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे रैलियों और रोड शो के बाद रात में देर होने तक भी उन चित्रों को ध्यान से देखते हैं और उनके पीछे छिपे कलाकारों के भावों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के संदेशों और पत्रों को पढ़ने की बात कही, जिनमें उनके दर्द और उनके लिए दुआएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बंगाल के विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे राज्य को एक नया भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों से बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया, ताकि राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बंगाल के लोगों के सपनों को साकार करने और राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है
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