पीएम मोदी का रिकॉर्ड: ट्रंप ने दी बधाई, रूस ने कहा- शिखर पुरुष बने प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मजबूत और बुद्धिमान नेता बताया, वहीं रूस और इस्राइल ने भी बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना लिया है। बुधवार को उनका कार्यकाल 4,399 दिनों का हो गया, जिससे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुनिया भर के नेताओं से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मोदी को बधाई देते हुए उन्हें मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान नेता बताया। ट्रंप ने लिखा, 'मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई । वह वास्तव में एक महान नेता हैं।' उन्होंने कहा कि मोदी के सामने महानता और सफलता के कई वर्ष शेष हैं। यह संदेश दोनों नेताओं के बीच वर्षों से चले आ रहे सकारात्मक संबंधों को दर्शाता है। ट्रंप और मोदी अपने-अपने कार्यकाल में कई बार वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे की प्रशंसा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बधाई संदेश के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वे भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को तत्पर हैं। मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों का सहयोग आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों और पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी अब भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। पेसकोव ने कहा कि साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करना मोदी की असाधारण राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि मोदी आगे भी भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश साझा कर मोदी को बधाई दी। मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 साल से अधिक समय तक पद संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस वजह से मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दौर बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का प्रयास किया है। मोदी की इस उपलब्धि पर देश-विदेश से बधाई यां मिल रही हैं, जो उनके नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना लिया है। बुधवार को उनका कार्यकाल 4,399 दिनों का हो गया, जिससे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुनिया भर के नेताओं से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मोदी को बधाई देते हुए उन्हें मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान नेता बताया। ट्रंप ने लिखा, 'मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। वह वास्तव में एक महान नेता हैं।' उन्होंने कहा कि मोदी के सामने महानता और सफलता के कई वर्ष शेष हैं। यह संदेश दोनों नेताओं के बीच वर्षों से चले आ रहे सकारात्मक संबंधों को दर्शाता है। ट्रंप और मोदी अपने-अपने कार्यकाल में कई बार वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे की प्रशंसा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बधाई संदेश के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वे भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को तत्पर हैं। मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों का सहयोग आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों और पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी अब भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। पेसकोव ने कहा कि साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करना मोदी की असाधारण राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि मोदी आगे भी भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश साझा कर मोदी को बधाई दी। मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 साल से अधिक समय तक पद संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस वजह से मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दौर बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का प्रयास किया है। मोदी की इस उपलब्धि पर देश-विदेश से बधाईयां मिल रही हैं, जो उनके नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं





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नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप रिकॉर्ड प्रधानमंत्री बधाई

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