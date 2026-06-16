पीएम मोदी ने जी-7 मीटिंग में कहा कि दुनिया को 'दाता-दानी' के नजरिए से हटकर एकजुटता और समानता पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि साझेदारी का संबंध सम्मान से है निर्भरता से नहीं।

जी-7 यानी ग्रुप-7 की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को 'दाता-दानी' के नजरिए से हटकर एकजुटता और समानता पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि साझेदारी का संबंध सम्मान से है निर्भरता से नहीं। इस संबोधन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भेंट की। जी-7 के मंच से वर्ल्ड लीडर्स को मैसेज देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज आपसी भरोसा सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति है। लेकिन दुख की बात है कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे की कमी है। फ्रांस के एवियन शहर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे को फिर से कायम करने पर निर्भर करता है। के बगल में बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को 'दाता-दानी' के नजरिए से हटकर एकजुटता और समानता पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। एवियन में G7 समिट के दौरान 'नई साझेदारियां बनाने और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करने' पर आयोजित आउटरीच सेशन में शामिल होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी और एक-दूसरे पर निर्भर है, ऐसे में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं जब वे भरोसे पर टिकी हों। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'ग्लोबल साउथ' को दुनिया से बहुत उम्मीदें हैं। उसे सिर्फ मदद नहीं, बल्कि साझेदारी चाहिए। हमें मदद देने और लेने वाली सोच से आगे बढ़कर बराबरी के साझेदार के तौर पर काम करना होगा। हमें सिर्फ एक-दूसरे के साथ-साथ नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ना होगा। साझेदारी का मतलब सम्मान से होना चाहिए, निर्भरता से नहीं





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