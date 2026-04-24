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पीएसएल में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर बरपा कराची किंग्स का कहर

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पीएसएल में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर बरपा कराची किंग्स का कहर
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📆24-04-2026 03:45:00
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पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की, जिसमें खुशदिल शाह की विस्फोटक बल्लेबाजी और शाहीन अफरीदी व हारिस रऊफ की महंगी गेंदबाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई दिल्ली: पाकिस्तान सुपर लीग ( पीएसएल ) में लाहौर कलंदर्स के दो प्रमुख तेज गेंदबाज, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ , कराची किंग्स के खिलाफ खेल े गए मैच में जमकर धुनाई खा गए। यह मुकाबला लीग का 35वां मैच था, जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेल ा गया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों ही लाहौर कलंदर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैच के अंतिम क्षणों में कराची किंग्स को जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता थी, और उनके 5 विकेट गिर चुके थे। इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी कराची किंग्स ने मात्र 8 गेंदों के भीतर ही लक्ष्य हासिल कर लिया, जो लाहौर कलंदर्स के गेंदबाजों के लिए एक बड़ा झटका था। इस शानदार जीत के नायक रहे खुशदिल शाह , जिन्होंने अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लाहौर के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने 18वां ओवर डाला, और खुशदिल शाह ने इस ओवर में शानदार प्रदर्शन किया। पहली गेंद पर ही उन्होंने एक शानदार छक्का मारा, जिससे दर्शकों में उत्साह भर गया। दूसरी गेंद डॉट रही, लेकिन तीसरी गेंद यॉर्कर लेंथ की थी, जिस पर भी खुशदिल शाह ने चौका मार दिया। इसके बाद, शाहीन अफरीदी को लगातार दो गेंदों पर दो और छक्के पड़े, जिससे उनकी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। अंतिम गेंद पर खुशदिल ने एक रन लेकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इस ओवर में शाहीन अफरीदी को कुल 23 रन पड़े, और पूरे स्पेल में उन्होंने 51 रन दिए। इस तरह, शाहीन अफरीदी का ओवर कराची किंग्स के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद, पारी का 19वां ओवर डालने के लिए हारिस रऊफ आए। उन्होंने पहली गेंद डॉट डाली, लेकिन दूसरी गेंद पर खुशदिल शाह ने दो रन लिए। इसके बाद, लगातार दो गेंदों पर दो छक्के मारकर खुशदिल शाह ने मैच को कराची किंग्स के पक्ष में कर दिया। खुशदिल शाह ने मात्र 14 गेंदों पर 44 रनों की नाबाद पारी खेल ी, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने कराची किंग्स को एक यादगार जीत दिलाई। इस मुकाबले में पहले खेल ते हुए लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक ने 36 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेल ी, जबकि फखर जमां ने 41 गेंदों पर 61 रन बनाए। मोइन अली ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए, और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में, कराची किंग्स ने 18.

4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। डेविड वॉर्नर ने नाबाद 63 रनों की पारी खेली, और टीम को जीत की ओर ले गए। खुशदिल शाह के अलावा, मोइन अली ने भी 17 गेंदों पर 39 रन बनाए, और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत के साथ, दोनों टीमों के पास अब 9 मैचों में 8-8 पॉइंट हैं, और प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ जारी है। यह मैच पीएसएल के इतिहास में एक यादगार मुकाबला बन गया, जिसमें खुशदिल शाह की विस्फोटक बल्लेबाजी और कराची किंग्स की शानदार वापसी ने सभी को चकित कर दिया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे अनुभवी गेंदबाजों को भी इस मैच में संघर्ष करना पड़ा, जो कराची किंग्स की जीत को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है, और अंतिम गेंद तक संघर्ष जारी रहता है

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