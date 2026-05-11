पीएसईबी दसवीं रिजल्ट में होशियारपुर की रिया रानी ने पंजाब में तीसरा स्थान हासिल किया है

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणामों का विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है जिसमें होशियारपुर की रिया रानी की छात्रा है। रिया ने 645 में से 650 अंक प्राप्त करने के बाद दी दसवीं कक्षा के परिणाम में पंजाब में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्हें बधाई दी गई है।

होशियारपुर की छात्रा रिया रानी ने हाल ही में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणामों में शानदार सफलता हासिल की। रिया ने पूरे जिले और स्कूल का नाम रोशन कर पूरे पंजाब में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 650 में से 645 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की। स्कूल, परिवार और शहर में खुशी का माहौल बन गया और लोगों ने रिया और उसके परिवार को बधाइयां दीं। स्कूल प्रबंधन ने रिया की मेहनत और अनुशासन की सराहना की और कहा कि निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रिया की मां गृहिणी और पिता निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और रिया की मौजूदा रुचियां हैं। इसके अलावा, वे ड्राइंग में भी रूचि रखती हैं.

होशियारपुर की छात्रा रिया रानी ने हाल ही में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणामों में शानदार सफलता हासिल की। रिया ने पूरे जिले और स्कूल का नाम रोशन कर पूरे पंजाब में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 650 में से 645 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की। स्कूल, परिवार और शहर में खुशी का माहौल बन गया और लोगों ने रिया और उसके परिवार को बधाइयां दीं। स्कूल प्रबंधन ने रिया की मेहनत और अनुशासन की सराहना की और कहा कि निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रिया की मां गृहिणी और पिता निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और रिया की मौजूदा रुचियां हैं। इसके अलावा, वे ड्राइंग में भी रूचि रखती हैं





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