पीएसएल 2026: शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की कुटाई कर कराची किंग्स ने जीता रोमांचक मुकाबला

कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल 2026 में रोमांचक मुकाबले में हराया। खुशदिल शाह ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की जमकर कुटाई की और अपनी टीम को जीत दिलाई।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में एक रोमांचक मुकाबले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को हराकर अपनी प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। यह जीत कराची किंग्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हारने पर उनके टॉप-4 में पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती। इस मुकाबले का असली हीरो रहे कराची किंग्स के बल्लेबाज खुशदिल शाह , जिन्होंने अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। लाहौर कलंदर्स के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ , जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें खुशदिल शाह ने जमकर पीटा और उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान (61 रन) और अब्दुल्ला शफीक (62 रन) के शानदार अर्धशतकों की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 199 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। डेविड वॉर्नर की अगुवाई वाली कराची किंग्स को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करते हुए कराची किंग्स की शुरुआत धीमी रही, लेकिन डेविड वॉर्नर ने एक छोर संभाले रखा और 63 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि, असली धमाका तो खुशदिल शाह ने किया। जब टीम को अंतिम 4 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी, तब खुशदिल शाह ने मैदान पर उतरकर खेल का रुख ही बदल दिया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ , जो डेथ ओवरों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके खिलाफ खुशदिल शाह ने ऐसी बल्लेबाजी की, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हारिस रऊफ के 17वें ओवर में 13 रन बने, जबकि शाहीन अफरीदी के 18वें ओवर में तो 23 रन बिखर गए। खुशदिल शाह ने इस ओवर में तीन शानदार छक्के और एक चौका लगाया, जिससे कराची किंग्स की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई। 19वें ओवर में रऊफ को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया, जहां कराची को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी। खुशदिल शाह ने दो गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और एक रन लेकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। खुशदिल शाह की इस विस्फोटक पारी ने न केवल कराची किंग्स को जीत दिलाई, बल्कि उनकी अपनी फॉर्म को भी वापस लौटा दिया। पूरे टूर्नामेंट में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिखाया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन खुशदिल शाह ने अपनी आक्रामक शैली से उन्हें बेबस कर दिया। इस जीत के बाद कराची किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स को इस हार से काफी निराशा हाथ लगी है। यह मुकाबला पीएसएल के इतिहास में सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन गया है, जिसमें खुशदिल शाह की बल्लेबाजी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है और अंतिम गेंद तक संघर्ष जारी रहता है। कराची किंग्स की जीत ने पीएसएल 2026 में रोमांच और बढ़ा दिया है, और अब सभी की निगाहें प्लेऑफ मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। यह जीत कराची किंग्स के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक बड़ी राहत है, और उन्होंने इस जीत का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया.

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