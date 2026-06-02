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पीओजेके मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने पीएम मोदी से मदद की अपील की

राष्ट्रीय News

पीओजेके मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने पीएम मोदी से मदद की अपील की
पीओजेकेमानवाधिकारपीएम मोदी
📆02-06-2026 20:44:00
📰Dainik Jagran
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से क्षेत्र में पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन की गंभीर स्थिति का उल्लेख किया। मिर्जा ने भारत सरकार से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया।

पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू-कश्मीर ( पीओजेके ) के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एक भावुक अपील की है। उन्होंने पीएम मोदी से क्षेत्र के निवासियों की ओर से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें पाकिस्तानी प्रशासन के कथित जुल्म और मानवाधिकार उल्लंघनों से बचाया जा सके। मिर्जा ने कहा कि पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग लगातार राजनीतिक दमन, नागरिक अधिकारों के हनन और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विकास, जवाबदेही और आर्थिक वृद्धि पर जोर देने वाले नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये सिद्धांत उन लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो बेहतर शासन और अवसरों की तलाश में हैं। मिर्जा ने अंतर राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान की गंभीर स्थिति को नजरअंदाज न करे। मिर्जा ने विस्तार से बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से, संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। यह कार्रवाई 9 जून को निर्धारित आम हड़ताल से पहले की जा रही है, जिससे क्षेत्र में लोकतांत्रिक सक्रियता को दबाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि गिलगित-बाल्टिस्तान आवामी एक्शन कमेटी के कई सदस्यों और नेताओं को पहले ही जेल में डाल दिया गया है, और उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। मिर्जा के अनुसार, पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें मनमानी गिरफ्तारियां, यातना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश शामिल हैं। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाए। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी ही न्याय और गरिमा की आवाज उठाने वालों के लिए बेहतर जीवन की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए राजनीतिक और मानवीय सहायता प्रदान करे, ताकि उन्हें पाकिस्तानी अत्याचार से राहत मिल सके। मिर्जा ने कहा कि अंतर राष्ट्रीय समुदाय को भी इस क्षेत्र में मानवाधिकार ों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों का सम्मान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र में स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे लोगों की पीड़ा और बढ़ जाएगी। मिर्जा की यह अपील पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार संकट के बीच आई है, जहां स्थानीय निवासी लगातार शोषण और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं.

पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एक भावुक अपील की है। उन्होंने पीएम मोदी से क्षेत्र के निवासियों की ओर से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें पाकिस्तानी प्रशासन के कथित जुल्म और मानवाधिकार उल्लंघनों से बचाया जा सके। मिर्जा ने कहा कि पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग लगातार राजनीतिक दमन, नागरिक अधिकारों के हनन और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विकास, जवाबदेही और आर्थिक वृद्धि पर जोर देने वाले नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये सिद्धांत उन लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो बेहतर शासन और अवसरों की तलाश में हैं। मिर्जा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान की गंभीर स्थिति को नजरअंदाज न करे। मिर्जा ने विस्तार से बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से, संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। यह कार्रवाई 9 जून को निर्धारित आम हड़ताल से पहले की जा रही है, जिससे क्षेत्र में लोकतांत्रिक सक्रियता को दबाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि गिलगित-बाल्टिस्तान आवामी एक्शन कमेटी के कई सदस्यों और नेताओं को पहले ही जेल में डाल दिया गया है, और उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। मिर्जा के अनुसार, पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें मनमानी गिरफ्तारियां, यातना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश शामिल हैं। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाए। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी ही न्याय और गरिमा की आवाज उठाने वालों के लिए बेहतर जीवन की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए राजनीतिक और मानवीय सहायता प्रदान करे, ताकि उन्हें पाकिस्तानी अत्याचार से राहत मिल सके। मिर्जा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों का सम्मान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र में स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे लोगों की पीड़ा और बढ़ जाएगी। मिर्जा की यह अपील पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार संकट के बीच आई है, जहां स्थानीय निवासी लगातार शोषण और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं

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पीओजेके मानवाधिकार पीएम मोदी अमजद अयूब मिर्जा गिलगित-बाल्टिस्तान

 

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