पीजीआई के संविदा कर्मचारी सूरज की हत्या मामले का खुलासा, मुख्य आरोपित गिरफ्तार, नाबालिग भी पकड़ा गया

बीती आठ मई की रात पीजीआई के संविदाकर्मी सूरज की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ में नाबालिग को भी पकड़ा गया है। दोनों आरोपितों से हत्या में प्रयुक्त चापड़, खून लगी ईंट और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह आरोपित की मां और मृतक के बीच चल रहा अभिप्राय था, जिससे नाराज बेटे ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
जागरण टीम, लखनऊ। शहीद पथ के किनारे स्थित बिजनौर थाना क्षेत्र में पीजीआई के संविदाकर्मी सूरज की बेरहमी से हत्या के मामले का पुलिस ने रविवार को राजफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ में नाबालिग को भी पकड़ा है। दोनों के पास से हत्या में प्रयुक्त चापड़, खून लगी ईंट और मृतक का मोबाइल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह आरोपित की मां और मृतक के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज बेटे ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक नौ मई को मृतक सूरज के भाई शुभम गौतम ने हत्या की आशंका जताते हुए बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कीं.
जागरण टीम, लखनऊ। शहीद पथ के किनारे स्थित बिजनौर थाना क्षेत्र में पीजीआई के संविदाकर्मी सूरज की बेरहमी से हत्या के मामले का पुलिस ने रविवार को राजफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ में नाबालिग को भी पकड़ा है। दोनों के पास से हत्या में प्रयुक्त चापड़, खून लगी ईंट और मृतक का मोबाइल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह आरोपित की मां और मृतक के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज बेटे ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक नौ मई को मृतक सूरज के भाई शुभम गौतम ने हत्या की आशंका जताते हुए बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कीं
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