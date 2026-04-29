पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नए स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इससे उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ( पीजीआईएमईआर ) में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वीरवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे उत्तर भारत के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक लाभ मिलेगा। यह विस्तार पीजीआईएमईआर को न केवल एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस अवसर पर नड्डा उत्तर भारत के सबसे बड़े एडवांस्ड न्यूरो साइंस सेंटर (एएनसी) और एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर (एएमसीसी) का लोकार्पण करेंगे। इन केंद्रों की स्थापना से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, वह क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मेडिकल म्यूजियम और एडवांस आई सेंटर के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे, जो मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होंगे। पीजीआईएमईआर के निदेशक डॉ.

विवेक लाल ने बताया कि संस्थान हर साल लगभग 40 लाख मरीजों का इलाज करता है। यह विस्तार मरीजों की बढ़ती संख्या और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 485 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 300 बेड का एडवांस्ड न्यूरो साइंस सेंटर (एएनसी) उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूरो हब बनने जा रहा है। यह केंद्र न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा। इसमें अत्याधुनिक लैब, आपातकालीन सेवाएं और 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। इसके साथ ही, 120 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 120 बेड का एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर (एएमसीसी) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। इस केंद्र में हाई-रिस्क मैटरनिटी यूनिट, लेवल-3 नवजात आईसीयू और ह्यूमन मिल्क बैंक जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में नवजात आईसीयू में 22 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 105 किया जा रहा है, जिससे हर साल होने वाली 6000 से अधिक डिलीवरी को देखते हुए नवजात शिशुओं को बेहतर देखभाल प्रदान की जा सके। इसके अलावा, एडवांस आई सेंटर के विस्तार से आंखों से संबंधित बीमारियों के इलाज में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेडिकल म्यूजियम चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा, जबकि नई कॉर्डियक इमरजेंसी सुविधा हृदय रोगियों को तत्काल और प्रभावी उपचार प्रदान करने में सहायक होगी। इस अवसर पर पीजीआईएमईआर का 39वां दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह लगभग 550 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे, जो चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। डॉ.

विनोद पाल इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह विस्तार पीजीआईएमईआर की उत्कृष्टता को और बढ़ाएगा और इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित करेगा। यह न केवल मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया युग शुरू होगा और लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह विस्तार स्वास्थ्य मंत्रालय की ‘सबके लिए स्वास्थ्य’ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है





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