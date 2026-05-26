पीडब्ल्यूडी द्वारा 6538 करोड़ रुपये निवेश में 22 प्रमुख सड़क परियोजनाएँ, गोरखपुर में नौ फोकस

लोक निर्माण विभाग ने कुल 6538 करोड़ रुपये खर्च के साथ 22 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन प्रतिज्ञा की है, जिनमें से नौ गोरखपुर में फोकस हैं, और अन्य प्रमुख शहरों में भी फोर‑लेन सुधार और विस्तार कार्य जारी है।

पुनरावलोकन के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस वर्ष कुल 6538 करोड़ रुपये की लागत वाले 22 प्रमुख सड़क परियोजनाओं की उद्घाटन योजना को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रमुख केंद्र गोरखपुर है, जहाँ नौ महत्वपूर्ण सड़क सुधार कार्य चल रहे हैं। गोरखपुर में प्रमुख परियोजनाओं में देवरिया बाईपास के फोर-लेन विस्तार, धर्मशाला-रेती-चौक-घंटाघर तथा पांडेय-हाता रोड के चौड़ीकरण, राजघाट पुल-हार्बट और बंधा-डोमिनगढ़-कोलिया-जंगल-केणिया-तब कालेसर मार्ग के फोर-लेन विस्तार, गोरखपुर-कसया मार्ग पर पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक फोर-लेन काम, भटहट-से-बांस-स्थान तथा अन्य जिला मार्गों के फोर-लेन निर्माण, जिला जेल बाईपास तथा चारफाटक-असुरन चौक मार्गों के फोर-लेन चौड़ीकरण आदि शामिल हैं। साथ ही, गोरखपुर-महाराजगंंज-निचलौल मार्ग पर झुगिया चुंगी से फर्टिलाइजर गेट तक तथा सॉर्ट्स कॉलेज चौराहा-करीमनगर चौराहा के बीच भी फोर-लेन चौड़ाई परियोजना चल रही है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य क्षेत्रीय जनजीवन में सहजता और कुशल यातायात सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर, 1008 करोड़ रुपये की ज़िम्मेदारी से अन्य प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों पर भी सड़क सुधार कार्य आरम्भ हो चुके हैं। प्रयागराज मुख्यालय से एयरपोर्ट तक के काउशांबी पर्यटन स्थल के फोर-लेन निर्माण के साथ, वाराणसी में रामनगर (टेंगरा मोड़) एनएच-7 के शेष भाग का चौड़ीकरण, चंदौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्गों के फोर-लेन उन्नयन, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन (पागल बाबा मंदिर) तक के फोर-लेन मार्ग तथा यमुना नदी पर दो-लेन पुल का निर्माण शामिल है। अयोध्या में मया‑टांडा राज्य मार्ग का फोर-लेन चौड़ीकरण और बाराबंकी में लखनऊ‑कुर्सी‑महमूदाबाद राज्य मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ दो‑लेन व आबादी क्षेत्र में फोर‑लेन कार्य भी पूरा किया जा रहा है। बलिया जिले के रसड़ा‑तिराहीपुर‑गाजीपुर बार्डर‑लखनेश्वर‑डीह‑प्रधानपुर‑टीकादेवरी‑गोविंदशाह मंदिर‑पांडेयपुर‑माधोपुर‑बर्रेबोझ सलेमपुर‑डिहवा‑नगरी सिकंदरापुर मार्ग के चौड़ीकरण तथा गाजीपुर‑तुर्तीपार मार्ग पर 19 किमी फोर‑लेन कार्य भी कई चरणों में पूरा हो रहा है। बरेली जिले में भमौरा‑शाहाबाद‑बिलारी तथा शाहजहांपुर में लिपुलेख-भिंड मार्ग और जलालाबाद विधान सभा क्षेत्र में मुरादाबाद‑फरूर्खाबाद मार्ग के दो‑लेन पेव्ड शोल्डर के साथ विस्तृत काम, बस्ती में पीलीभीत‑बहराइच‑बस्ती तक के मार्ग का फोर‑लेन निर्माण तथा पटेल तिराहा से देवांगना घाटी तक के फोर‑लेन निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण होंगे। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी ने विशेष तौर पर यह उजागर किया कि इन सभी सड़क सुधार परियोजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्रीय लोगों को असाधारण लाभ मिलेगा और आगामी विधान सभा चुनाव से पहले इस क्षेत्र में लोगों की यात्रा तथा आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर सुगम्यता आएगी। विभाग ने यह भी बताया कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मुख्यालय से लेकर आदेश स्तर तक नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि कार्यान्वयन में कोई देरी न हो और लागत-प्रभावी ढंग से कार्य पूरा हो सके। यह पहल राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क के विकास और प्रमुख पर्यटन, व्यापार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच समान संपर्क सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

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सड़क परियोजनाएँ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर सुधार

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