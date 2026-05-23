पीड़िता ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को चुनौती दी है, अब तक आरोपित ने पैसा ऐंझावाए रखा है

पीड़िता और आरोपी मोहित एक ही स्कूल में पढ़ाई के दौरान मिले और दोस्ती शुरू की। बाद में मोहित कहता था कि उसे संपन्न परिवार से संबंध है। पीड़िता ने शादी से इनकार करने पर उसे धमकी दी, तब आरोपित वारदात को अंजाम दिया। मोहित ने पीड़िता को घर से सोने-चांदी के जेवर और एक करोड़ रुपये देने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपित की पत्नी, बहन समेत अपने परिवार पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है धमकी का सामना करना पड़ने के बाद, पीड़िता बेड पर चली गई और उसके शरीर में कई फ्रैक्चर हुए हैं। पीड़िता को मॉडल टाउन थाना ने उपचार के लिए भेजा है। हालांकि, धमकी देकर वारदात को अंजाम देना आरोपित का काम नहीं रहा है और उसने पीड़िता से पैसा ऐंढावाया है। पीड़िता ने अपने परिवार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है, परिवार के साथ ही हमारा आतंकक मोहित है। पीड़िता से पूछताछ जारी है, जांच में गोपनीयता बरती जाएगी। पीड़िता का नाम बदला गया है सुरक्षा की वजह से।
पानीपत में एक एमबीबीएस महिला डॉक्टर पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपित मोहित नामक व्यक्ति है, जो पीड़िता के साथ साल 2015 में स्कूल में पढ़ाई के दौरान दोस्ती बढ़ाने के बाद उसे शादी का झांसा देकर परिवार से संबंध बनाता रहा। मोहित ने पीड़िता को उस समय इंटरनेट पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने का काम शुरू किया था। पीड़िता पर पहले पैसे ऐंठ चुका था और बाद में उसे सोने-चांदी के जेवर और एक करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने पत्नी समेत अपने परिवार पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना ने जीरो एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया है, जो पानीपत में हुआ था। केस की जांच डीएसपी स्तर पर की जा रही है.
पानीपत में एक एमबीबीएस महिला डॉक्टर पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपित मोहित नामक व्यक्ति है, जो पीड़िता के साथ साल 2015 में स्कूल में पढ़ाई के दौरान दोस्ती बढ़ाने के बाद उसे शादी का झांसा देकर परिवार से संबंध बनाता रहा। मोहित ने पीड़िता को उस समय इंटरनेट पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने का काम शुरू किया था। पीड़िता पर पहले पैसे ऐंठ चुका था और बाद में उसे सोने-चांदी के जेवर और एक करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने पत्नी समेत अपने परिवार पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना ने जीरो एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया है, जो पानीपत में हुआ था। केस की जांच डीएसपी स्तर पर की जा रही है
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