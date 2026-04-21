पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की हजारगो इंडस्ट्रीज में भीषण आग: 5 घंटे बाद भी दमकल विभाग का संघर्ष जारी

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया है। इस घटना में रेलवे और डिफेंस को सप्लाई करने वाली कंपनियां जलकर राख हो गई हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां हजारगो इंडस्ट्रीज नामक एक केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में रात करीब 9:45 बजे अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तीव्र थी कि देखते ही देखते उसने आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर-दूर तक आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसने स्थानीय निवासियों और अन्य फैक्ट्री मालिकों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
केमिकल ड्रमों में लगातार होते धमाकों की आवाजें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं, जिससे दमकलकर्मियों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय मौके पर मौजूद करीब 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। आग के विकराल रूप धारण करने के बाद पास ही स्थित स्लीपलूप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गलार्ड स्टील लिमिटेड नामक दो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इन कंपनियों के मालिक जौहर काला ने भावुक होकर बताया कि उनकी इकाइयां भारतीय रेलवे और रक्षा क्षेत्र (डिफेंस सेक्टर) को आवश्यक कलपुर्जे और मशीनरी सप्लाई करती थीं। इस हादसे के कारण उनका पूरा प्लांट और कीमती मशीनरी नष्ट हो गई है, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में यह चौथी बार है जब इस क्षेत्र में ऐसी आग लगी है। उनकी कई बार की शिकायतों के बावजूद सुरक्षा मानकों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज उद्यमियों को भुगतना पड़ रहा है। उत्पादन पूरी तरह ठप होने से न केवल व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि रक्षा और रेलवे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंदौर, धार और आसपास के क्षेत्रों से दमकल की गाड़ियों को लगातार बुलाया जा रहा है। अब तक 14 से अधिक फायर फाइटर यूनिट्स आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। दमकल कर्मी पानी के साथ-साथ रेत का उपयोग कर आग को फैलने से रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पहुंची एसडीईआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एसपी मयंक अवस्थी ने जानकारी दी कि हजारगो इंडस्ट्रीज में मौजूद अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पास के ढाबों और छोटी बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल, दो प्रभावित कंपनियों में आग को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन मुख्य केंद्र पर अभी भी रुक-रुक कर लपटें उठ रही हैं। प्रशासन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के संकेत दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की औद्योगिक त्रासदियों को रोका जा सके और दोषी पाए जाने पर संबंधित इकाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके
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