पीयूष गोयल अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, टैरिफ और वीजा नियमों पर होगी चर्चा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए जा रहे हैं। इस दौरान टैरिफ, H-1B वीजा और व्यापार संबंधों पर चर्चा होगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत करने जा रहे हैं। यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर कुछ तनाव है। इस दौरान, गोयल ने H-1B वीजा पर लगने वाली भारी फीस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कई देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वे भारतीय प्रतिभा से थोड़े डरे हुए हैं। गोयल ने भारतीय युवाओं को भारत में ही इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत में व्यवसायों

के लिए काम आसान बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही। भारत की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। गोयल ने भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करना चाहते हैं और भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। गोयल ने स्पष्ट रूप से कहा, 'वे हमारी प्रतिभा से थोड़े डरे हुए भी हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।' गोयल ने भारतीय युवाओं से आग्रह किया कि वे भारत में ही नवाचार करें और डिजाइन करें, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हर हाल में विजेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया फैसलों से भारत को संभावित नुकसान की बात करते हुए गोयल ने कहा कि व्यापार शुल्क में वृद्धि और H-1B वीजा नियमों में सख्ती के कारण भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त में व्यापार समझौते पर बातचीत रुक जाने का मुख्य कारण व्यापार शुल्क में वृद्धि थी। H-1B वीजा की फीस बढ़ने से भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना और महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को भी नुकसान होगा। गोयल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत सरकार व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को निवेश और विकास के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है।\इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार की आवश्यकता है। टैरिफ और वीजा नियमों में बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान खोजने पर भी जोर दिया जाएगा। गोयल की अमेरिका यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भी बातचीत की जाएगी। गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ निवेश करने के लिए बेहतरीन अवसर मौजूद हैं और सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों, जिससे युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके। इस दिशा में, सरकार कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। गोयल ने कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जल्द ही दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।\इस यात्रा के दौरान, पीयूष गोयल का लक्ष्य भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करना और अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना भी होगा। भारत सरकार व्यापार को आसान बनाने और व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है। गोयल ने कहा कि भारत में कुशल श्रम शक्ति, विशाल बाजार और अनुकूल सरकारी नीतियाँ हैं, जो विदेशी निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएगी। इसके अतिरिक्त, गोयल ने जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करने की योजना बनाई है। दोनों देश इन मुद्दों पर सहयोग करने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर, पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





