पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल बंसल का वायरल विवाद और उनका अनूठा फैशन सेंस

लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल बंसल के पुराने विवादित ट्वीट्स के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इसी के साथ उनके स्टाइलिश लुक्स और फैशन सेंस की भी खूब चर्चा हो रही है।
लेंसकार्ट के सह-संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल के साथ-साथ इन दिनों उनकी पत्नी निधि मित्तल बंसल भी सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। यह मामला तब गर्माया जब निधि के पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू धर्म को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणियां की थीं। इन ट्वीट्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल मच गया, जिसके परिणामस्वरूप निधि मित्तल बंसल ने अपना एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। इसके बाद से ही हर तरफ उनकी
निजी जिंदगी, उनके विचारों और उनके स्टाइल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अब पूरी तरह से निजी है, लेकिन पीयूष बंसल द्वारा साझा की गई पुरानी तस्वीरें निधि के व्यक्तित्व और उनके फैशन सेंस को समझने का एक माध्यम बन गई हैं। निधि मित्तल बंसल के फैशन सेंस की बात करें तो वे हर मौके के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर नजर आती हैं। उनकी तस्वीरों में अक्सर वेस्टर्न और एथनिक परिधानों का एक शानदार संगम देखने को मिलता है। एक मौके पर उन्हें ब्लैक कलर की असिमेट्रिकल ऑफ-शोल्डर ड्रेस में देखा गया, जो उनके सोफिस्टिकेटेड व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस ड्रेस की नेकलाइन पर मौजूद ब्राउन-ऑरेंज टोन और वाइट पैटर्न ने इसे एक क्लासिक लुक दिया, जबकि फॉक्स लेदर बेल्ट ने उनकी ड्रेस को स्ट्रक्चर्ड फिनिश प्रदान की। एक्सेसरीज को उन्होंने बहुत ही मिनिमल रखा, जिसमें केवल डायमंड रिंग और इयररिंग्स शामिल थे। यह लुक स्पष्ट करता है कि निधि सादगी और एलिगेंस के बीच सही संतुलन बनाना बखूबी जानती हैं। वहीं, जब बात देसी अंदाज की आती है, तो निधि का एथनिक कलेक्शन भी किसी से कम नहीं है। पिंक कलर के सिल्क कुर्ते और ऑर्गेंजा दुपट्टे के साथ उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल रहा। ग्लास शेप नेकलाइन और भारी एम्ब्रॉयडरी वाला उनका कुर्ता उनके सौम्य व्यक्तित्व को निखारता है। उन्होंने इस लुक के साथ चोकर सेट, सिल्वर हील्स और सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल अपनाकर एक परफेक्ट देसी वाइब क्रिएट की। दूसरी ओर, ब्राइट येलो कुर्ते में उनकी सादगी भी लोगों को खूब भाई। पीयूष बंसल के साथ साझा की गई तस्वीरों में निधि कभी पारंपरिक उत्सवों में सजी-धजी दिखती हैं, तो कभी स्विमिंग पूल के पास साधारण टी-शर्ट और नो-मेकअप लुक में नजर आती हैं। कुल मिलाकर, निधि का स्टाइल स्टेटमेंट उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है, भले ही इस वक्त वे अपने पुराने बयानों के कारण काफी विवादों और जनता की कड़ी आलोचनाओं के घेरे में हैं
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