पीयूष गोयल द्वारा फ्रांस में यूपीआई लॉन्च, भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान आसान

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का आधिकारिक रूप से शुक्रवार को लॉन्च किया। यह पहल भारतीय यात्रियों को फ्रांस में आसान डिजिटल भुगतान करने की सुविधा देगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी। पिछले महीने कंबोडिया के बाद फ्रांस यह दूसरा देश बन गया है जहां यूपीआई की शुरुआत हुई है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की, जिससे भारतीय पर्यटक ों के लिए डिजिटल भुगतान आसान होगा। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने का कदम है। यूपीआई कॉरिडोर दोनों देशों के बीच व्यापार के तरीकों में बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे यात्रियों को तुरंत सुविधा मिलेगी और फ्रांस ीसी व्यापार ियों को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। पिछले माह कंबोडिया के बाद फ्रांस दूसरा देश है जहां यह लॉन्च हुआ है। इस साझेदारी के अगले चरण में यह कॉरिडोर पूरी तरह से दोनों तरफ से कार्य करने वाला हो जाएगा, जिससे एक बेहद उन्नत, अंतर्निहित नेटवर्क सstige होगा.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान आसान होगा। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने का कदम है। यूपीआई कॉरिडोर दोनों देशों के बीच व्यापार के तरीकों में बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे यात्रियों को तुरंत सुविधा मिलेगी और फ्रांसीसी व्यापारियों को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। पिछले माह कंबोडिया के बाद फ्रांस दूसरा देश है जहां यह लॉन्च हुआ है। इस साझेदारी के अगले चरण में यह कॉरिडोर पूरी तरह से दोनों तरफ से कार्य करने वाला हो जाएगा, जिससे एक बेहद उन्नत, अंतर्निहित नेटवर्क सstige होगा
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